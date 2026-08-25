Qué pasa si Rayados pierde, empata o gana con Chicago Fire por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Rayados enfrenta a Chicago Fire desde las 18:30 horas CDMX por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Conoce qué necesita el equipo de Monterrey para avanzar a las semifinales y qué ocurre si el partido termina empatado.

Desde las 18:30 horas de la CDMX, Rayados de Monterrey va por un lugar entre los cuatro mejores de la Leagues Cup 2026 para seguir soñando con el título internacional. El conjunto regiomontano afrontará un partido clave, ya que una victoria lo meterá directamente en las semifinales del certamen.

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El rival a enfrentar será Chicago Fire de la MLS, equipo que hizo una gran competencia hasta el momento tras ganar sus primeros tres partidos en la fase de grupos. El conjunto estadounidense llega con confianza y buscará dar el golpe ante uno de los representantes de la Liga MX.

Los regios, por su parte, ganaron 2 de los 3 encuentros y sellaron su clasificación con lo justo. Ahora intentarán conseguir una nueva victoria para meterse entre los cuatro mejores y mantener vivo el sueño de conquistar la Leagues Cup 2026.

¿Qué pasa si Rayados pierde ante Chicago Fire?

Si Rayados pierde frente a Chicago Fire durante los 90 minutos, quedará eliminado de la Leagues Cup 2026. El equipo regiomontano no tendrá una segunda oportunidad y será el conjunto de la MLS el que avance directamente a las semifinales.

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¿Qué pasa si Rayados gana ante Chicago Fire?

Si Rayados gana, el equipo dirigido por Matías Almeyda conseguirá la clasificación a las semifinales de la Leagues Cup 2026. Los regios se meterán entre los cuatro mejores del torneo y continuarán su camino en busca del título internacional.

¿Qué pasa si Rayados empata ante Chicago Fire?

Si el partido termina empatado después de los 90 minutos, no habrá tiempo extra. El ganador se definirá directamente mediante una tanda de penales. El equipo que se imponga desde los once pasos será quien consiga el boleto a las semifinales

En sintesis

Rayados de Monterrey enfrenta a Chicago Fire a las 18:30 horas por la Leagues Cup.

enfrenta a Chicago Fire a las 18:30 horas por la Leagues Cup. Matías Almeyda busca clasificar a Rayados a semifinales en caso de conseguir una victoria.

busca clasificar a Rayados a semifinales en caso de conseguir una victoria. Tanda de penales definirá al semifinalista si el encuentro concluye en empate tras 90 minutos.