James Rodríguez ya tiene fecha para su retiro profesional

El colombiano ha notificado a su nuevo equipo en la MLS la fecha de su retiro.

De nueva cuenta, James Rodríguez está en el ojo del huracán, tras haber dado a conocer a su actual equipo, Minnesota United, sus intenciones de retirarse del futbol profesional. Y es que el colombiano ya tendría fecha para poder “colgar los botines” perjudicando una de las decisiones que ya se tenían contempladas en el equipo de la MLS.

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Hay que mencionar que desde que James Rodríguez dejó al Club León en la Liga MX se encontró con una desatinada decisión de llegar a la Major League Soccer, y es que empezó muy mal su camino en esta plantilla, pero dentro del club deseaban contar con él y sobre todo extender su contrato seis meses más para que termine la temporada.

¿Cuándo se retira James Rodríguez?

Sin embargo, de acuerdo con la información de AS Colombia, en esta negociación, el equipo le planteó la posibilidad de seguir en la Liga de Estados Unidos, pero el futbolista ya habría decidido ponerle fin a su carrera como futbolista después de que termine el Mundial de 2026 con la Selección de Colombia.

🗣️ “James le dijo al Minnesota que podría retirarse después del Mundial”, #EsUnHecho de #ASColombia pic.twitter.com/nbRVxuYOCF — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) May 9, 2026

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La baja de nivel que ha presentado James en los últimos meses y lo difícil que le fue conseguir equipo lo habría puesto a pensar en su futuro, por lo que aunque la fuente menciona que la propuesta está sobre la mesa por parte de la escuadra de la MLS, la decisión del colombiano es clara y estaría disputando sus últimas semanas en el futbol profesional.

¿Un retiro joven?

Tomando en cuenta que el Mundial termina el 19 de julio, James estaría poniéndole fin a su carrera a los 35 años de edad, ya que el 12 de este mismo mes recién los cumpliría. Esto estaría por hacerse oficial en aproximadamente dos meses o incluso antes de que dispute la justa mundialista con la idea de motivarse a conseguir el campeonato con su selección.

En síntesis

James Rodríguez notificó al Minnesota United su intención de retirarse tras el Mundial de 2026 .

notificó al su intención de retirarse tras el . El futbolista colombiano planea finalizar su carrera profesional a los 35 años de edad.

de edad. La directiva de la MLS propuso extender el contrato del exjugador del Club León seis meses.