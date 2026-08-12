Los 'Diablos Rojos' tendrán los ojos de todo México en su partido de este miércoles en el Infierno.

Toluca, vigente campeón continental tras haber ganado la Concacaf el semestre pasado, saldrá a la cancha a ganarse su lugar en cuartos de final de la Leagues Cup 2026. El dueño de casa intentará hacer de La Bombonera una fortaleza y sacar un resultado favorable ante FC Dallas, que le permita continuar en carrera en la competencia.

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El conjunto escarlata llega a este compromiso de la tercera fecha después de haber cosechado una victoria (3-0 ante Seattle Sounders) y una derrota (0-1 ante Los Ángeles FC). Este miércoles, Toluca regresa al Estadio Nemesio Diez y junto a su gente buscará recuperarse del cachetazo y volver al triunfo, en el cierre de la fase de liga de esta Leagues Cup.

Con los resultados obtenidos en su recorrido hasta el momento, el cuadro choricero se coloca en la 6° posición de la zona de Liga MX, con 3 puntos acumulados de los seis disputados. De esta manera, quedaron a tres puntos de distancia del último mexicano que se está clasificando, que es el que ingresará en cuarto lugar (hoy es FC Juárez, con 6 unidades).

Toluca quiere recuperar la sonrisa [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Toluca pierde ante FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

Una derrota esta noche en La Bombonera dejará a Toluca eliminado de esta edición de la competición internacional, pues se quedaría sin chances matemáticas de avanzar. En ese contexto, los ‘Diablos Rojos’ no sumarían nuevos puntos a la tabla y concluirían su participación en la fase de liga del torneo con los 3 puntos logrados anteriormente.

¿Qué pasa si Toluca empata ante FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

Una igualdad este miércoles en casa también sentenciará la eliminación de Toluca del torneo en cuestión, por no poder alcanzar la línea de las primeras cuatro posiciones. Empatando iría a una tanda de penales para definir si suma uno o dos puntos, pero de cualquier forma quedarían con 4 o 5 puntos y no con los 6 que de mínima necesitan.

¿Qué pasa si Toluca gana ante FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

Un triunfo hoy en el ‘Infierno‘ clasificaría casi con toda seguridad a Toluca a cuartos de final. De conseguir la victoria, el conjunto escarlata llegaría a 6 puntos y pasaría a Juárez (cuarto) y Tigres (quinto) que ya jugaron su partido. El “casi” pasa por Rayados, que si gana su encuentro por tres goles más de diferencia que Toluca el suyo, podría pasarlo por diferencia de gol. No obstante, una derrota de León ahí ayudaría también.

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Aquí debajo te dejamos la zona de equipos mexicanos actualizada minuto a minuto según los resultados que vayan ocurriendo con el correr de la jornada futbolera del día: