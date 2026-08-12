¿Por qué no juega Paulinho en Toluca vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

Antonio Mohamed no podrá contar con una de sus máximas figuras en el partido clave de la Leagues Cup 2026.

Toluca afrontará este miércoles un partido decisivo ante FC Dallas por la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, pero tendrá una baja importante en su ataque: Paulinho volverá a quedar fuera de la convocatoria.

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La ausencia del atacante representa un problema para Antonio Mohamed, especialmente en un encuentro en el que Toluca necesita ganar sí o sí para mantener sus posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026.

Paulinho continúa recuperándose de una lesión muscular

Paulinho no juega ante FC Dallas porque todavía se encuentra en proceso de recuperación de la lesión muscular que lo mantiene alejado de las canchas desde el comienzo de la temporada. El portugués no ha podido sumar minutos hasta el momento y su regreso todavía deberá esperar.

El cuerpo técnico del Toluca había anticipado que el delantero necesitaba más tiempo para completar su rehabilitación. De hecho, Antonio Mohamed confirmó que Paulinho requería al menos unas semanas adicionales de recuperación.

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