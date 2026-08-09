Qué pasa si Xolos pierde, empata o gana hoy

Este domingo Xolos disputará su segundo partido en la Leagues Cup 2026, después de caer en su primer juego frente al Austin FC, ahora tendrá que medirse frente a San Diego con la idea de conseguir una victoria que les haga sumar sus primeros puntos e intentar meterse en la clasificación del Grupo A representando a la Liga MX.

Publicidad

Lamentablemente el resultado que obtuvieron en su primer encuentro les complica todo, pero tomando en cuenta algunos resultados que se dieron en esta segunda fecha, el equipo de Sebastián Abreu todavía podría clasificar a la siguiente ronda en caso de que todos los marcadores se puedan dar en su beneficio.

¿Qué pasa si Xolos gana?

Si el conjunto fronterizo consigue la victoria, sería uno de los resultados que más le sirve al equipo del “Loco” Abreu. Ya que con eso, sumaría tres unidades y meterse hasta en el cuarto puesto, dependiendo de la diferencia de goles y que América y Cruz Azul no sumen un triunfo en su partido, porque le complicarían la clasificación.

¿Qué pasa si Tijuana empata?

En caso de que el equipo rojinegro empate estaría prácticamente eliminado, ya que sólo les quedaría un partido y a lo mucho podría sumar dos puntos con este empate, llegando máximo a 5, pero dependería de que los clubes que ya tienen tres unidades no sumen una victoria, porque se quedaría por debajo de ellos y fuera de la competencia.

Publicidad

¿Qué pasa si Xolos pierde?

El peor resultado que tendrían, ya que de los tres partidos a disputar habrían caído en un par de ellos y no les daría para clasificar. Si pierde, a lo mucho podría sumar tres puntos con el siguiente juego, pero ya no lo colocaría entre los primeros cuatro equipos en la tabla, que son precisamente los que se van a la siguiente ronda.

En síntesis