¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de San Diego FC vs. Xolos por la Leagues Cup 2026

Desde las 20:00 horas de la Ciudad de México, Xolos de Tijuana visita a San Diego FC por la segunda jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, en busca de seguir con vida en el torneo. El conjunto mexicano necesita sumar para llegar con posibilidades a la última fecha.
El equipo dirigido por Sebastián Abreu cayó por 2-0 ante Austin FC en su primera presentación en el certamen internacional. Por eso, Xolos llega obligado a conseguir un buen resultado, ya que una nueva derrota significará su eliminación automática de la Leagues Cup 2026.
Los estadounidenses, por su parte, están en la misma situación que su rival. San Diego FC perdió 3-1 ante América en el Estadio Azteca en su debut y también necesita sumar para mantenerse con vida. Si vuelve a caer esta noche, quedará fuera de la competencia.
Alineación de San Diego FC
- Porhallsson
- McVey
- Duah
- Sargeant
- Valakari
- Tverskov
- Alvarado
- Dreyer
- Ingvarsten
- Vazquez
Alineación de Xolos de Tijuana
- Antonio Rodríguez
- Rafael Fernández
- Jackson Porozo
- Alejandro Gómez
- Pablo Ortiz
- Iván Tona
- Gilberto Mora
- Frank Boya
- Ramiro Arciga
- Diego Abreu
- Adonis Preciado Dos Santos
En sintesis
- Xolos de Tijuana visita a San Diego FC a las 20:00 horas en Leagues Cup.
- Sebastián Abreu busca evitar la eliminación de Xolos tras caer 2-0 ante Austin FC.
- San Diego FC quedará eliminado del torneo si vuelve a perder esta noche.