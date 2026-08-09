¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de San Diego FC vs. Xolos por la Leagues Cup 2026

Xolos visita a San Diego en su segunda presentanción en la Leagues Cup 2026. En su primer partido cayeron 2-0 ante Austin FC.

Desde las 20:00 horas de la Ciudad de México, Xolos de Tijuana visita a San Diego FC por la segunda jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, en busca de seguir con vida en el torneo. El conjunto mexicano necesita sumar para llegar con posibilidades a la última fecha.

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El equipo dirigido por Sebastián Abreu cayó por 2-0 ante Austin FC en su primera presentación en el certamen internacional. Por eso, Xolos llega obligado a conseguir un buen resultado, ya que una nueva derrota significará su eliminación automática de la Leagues Cup 2026.

Los estadounidenses, por su parte, están en la misma situación que su rival. San Diego FC perdió 3-1 ante América en el Estadio Azteca en su debut y también necesita sumar para mantenerse con vida. Si vuelve a caer esta noche, quedará fuera de la competencia.

Alineación de San Diego FC

Porhallsson

McVey

Duah

Sargeant

Valakari

Tverskov

Alvarado

Dreyer

Ingvarsten

Vazquez

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Alineación de Xolos de Tijuana

Antonio Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Alejandro Gómez

Pablo Ortiz

Iván Tona

Gilberto Mora

Frank Boya

Ramiro Arciga

Diego Abreu

Adonis Preciado Dos Santos

En sintesis