El 2026 está a la vuelta de la esquina y se viene un año cargado de eventos deportivos, con la gran cita del Mundial 2026 como centro de la escena del futbol. Más allá de este torneo, también habrá otros muy importantes que se desarrollarán a lo largo del año.

En CONCACAF, la gran estrella es la Concachampions, el torneo que reúne a los mejores equipos de la región. Con el cuadro sorteado, existe una posibilidad de que América se cruce ni más ni menos que con Inter Miami, el equipo de Lionel Messi que es actual campeón de la MLS.

Para este posible compromiso, donde ambos deberán superar algunas llaves, se esperaría una gran concurrencia por la presencia del astro argentino. El Estadio Azteca podría ser la sede de un partido muy redituable. Sin embargo, el periodista Raúl Ortiz desechó esta posibilidad, ya que la FIFA tendrá control del recinto unos meses antes del gran torneo internacional de selecciones.

Así lo manifestó con seguridad: “América – Miami podría darse en Cuartos de Final, nada más para que la gente sepa, si ese partido se llega a dar, es prácticamente imposible que se pueda jugar en el Estadio Azteca / Estadio Ciudad de México”.

Y continuó, comentando la gran traba para que sea sede del encuentro: “Sería posterior al México vs Portugal, ya estaría inaugurado, pero justo entraría en las 5 semanas previas que FIFA ya toma posesión del inmueble para Copa del Mundo”.

¿Dónde podría ser este posible partido?

Ortiz no anduvo con vueltas en este aspecto y dejó la respuesta en el aire: “Habrá algo que seguramente se intentará mover, en dado caso que se lleguen a enfrentar. Ojalá que los dos califiquen y ojalá pueda ser en el Estadio Azteca donde se juegue. Además que venga Messi, implica un tema de seguridad que no sé si el Estadio Ciudad de los Deportes te pueda dar”.

