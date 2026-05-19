Las recientes campeonas se juegan otro de los desafíos más complejos de la temporada. Entérate dónde verlo.

En una semana que transitan con el mejor de los ánimos, el América Femenil deberá hacer frente a una verdadera prueba de fuego en la CONCACAF W Champions Cup. Es el momento de comenzar a disputar las semifinales de esta edición 2026, y del otro lado estará el Gotham FC, otro de los grandes candidatos al título de la temporada.

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Las ‘Águilas’ llegan a esta instancia con la cabeza más en alto, ya que vienen de ser campeonas de la Liga MX en el ámbito local y quieren trasladarlo al continente. Para llegar a estas semifinales del torneo internacional, debieron finalizar en la 1° posición del Grupo A, con 10 puntos de doce posibles.

Por su parte, si bien no han tenido una alegría semejante, las ‘Murciélagas’ están peleando la National Women’s Soccer League y ocupan un lugar en el podio. En este caso, para clasificarse a esta ronda de la copa de CONCACAF, tuvieron que terminar en el 2° puesto del Grupo B, con 10 unidades de doce jugadas.

América Femenil y un título local que envalentona [Foto: Getty]

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Cuándo juegan América vs. Gotham FC por la CONCACAF W Champions Cup:

El partido América Femenil vs. Gotham FC se disputará este miércoles 20 de mayo en el Estadio Hidalgo, por la ida de semifinales de la CONCACAF Women’s Champions Cup 2026. El compromiso se llevará a cabo a partir de las 17.30 horas del Centro de México, en lo que será el primer turno de la agenda del día del certamen internacional.

Dónde ver EN VIVO América vs. Gotham FC por TV en México:

El partido América Femenil vs. Gotham FC contará con la transmisión en directo para todo el territorio mexicano por televisión, a través de la pantalla de ESPN. La señal de pago será la única que permitirá sintonizar el juego por esta vía, ya que el encuentro no será transmitido por televisión abierta.

Dónde ver EN VIVO América vs. Gotham FC por Internet en México:

El partido América Femenil vs. Gotham FC se podrá seguir en directo a lo largo y ancho del suelo nacional, en forma exclusiva, por la plataforma Disney+ Premium. Este portal de streaming será el único que pasará de manera online el juego de ida de semifinales de esta CONCACAF W Champions Cup.