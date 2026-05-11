CONCACAF reprograma la Final de Concachampions entre Toluca y Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez

Los Felinos y los Diablos Rojos se enfrentarán en la definición del certamen internacional de clubes de Norte y Centroamérica.

En el marco de la Final de la Concachampions 2026, Toluca y Tigres UANL se medirán el próximo sábado 30 de mayo desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez, la casa de los Diablos Rojos. Ambos se verán las caras tras cruzarse en la definición del Apertura 2025 a fines del año pasado.

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Pero esto no iba a ser así, ya que la hora era diferente. Originalmente el duelo estaba pactado para iniciar una hora antes, pero, siguiendo la información de Fox Sports, el organismo decidió mover el horario con el objetivo de mejorar la transmisión y potenciar el espectáculo para una Final que genera mucha expectativa.

Concacaf anuncia cambio de horario para la Final 🏆



Más información: https://t.co/IffSKkdvWF 🔗 pic.twitter.com/mjBJZPHCWe — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 11, 2026

Así lo informaron en un comunicado compartido en en ‘X’: “Concacaf anunció hoy que el horario de inicio de la épica Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 entre Deportivo Toluca FC y Tigres UANL ha sido modificado para las 8:00 p.m. ET (6:00 p.m. hora local). El partido está programado para disputarse el sábado, 30 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, México“.

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Cabe recordar que los Escarlatas llegan con el antecedente más inmediato de haber vencido a los Felinos por penales en la Final del torneo local. El campeón de este copa clasificará al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental 2026.

¿Cómo llegaron Tigres UANL y Toluca a la Final de la Concachampions 2026?

Por el lado de los Auriazules, arriban tras iniciar su camino en la Primera Ronda del torneo, donde sacaron del camino al Forge de Canadá. Luego eliminaron a FC Cincinnati, Seattle Sounders y Nashville SC, todos de Estados Unidos. Los Diablos Rojos iniciaron su camino en Octavos de Final y sacaron del torneo a San Diego FC, Los Angeles Galaxy y Los Angeles FC, todos también de la MLS.

En síntesis

Toluca y Tigres UANL jugarán la final de Concachampions el sábado 30 de mayo .

y jugarán la final de Concachampions el sábado . La Concacaf reprogramó el inicio del partido para las 18:00 horas (CDMX).

reprogramó el inicio del partido para las (CDMX). El encuentro definitivo se disputará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, México.