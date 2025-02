Los Rayados de Monterrey que conduce Martín Demichelis vienen de dar un paso importante en el Clausura 2025. Luego de cuatro partidos sin conocer la victoria, con tres empates y una derrota, lograron sumar sus tres primeros puntos en la Liga MX tras vencer por 1-0 al Necaxa, lo que será un envión anímico importante de cara a lo que se viene.

Hoy a los 19 hs de la CDMX, ”La Pandilla” comienza su camino en la Concachampions 2025. Por la llave 3, se medirán ante el Forge FC de Canadá en condición de visitante y una semana más tarde definirán la misma en el Estadio BBVA de la Ciudad de Monterrey en dónde buscarán clasificar a la próxima instancia.

Los Rayados no la tendrán para nada fácil ya que se enfrentarán a temperaturas muy bajas y eso puede ser un punto en contra para los dirigidos por el ex entrenador de River Plate. Se espera que las temperaturas sean por lo menos de -8 grados.

Justamente el entrenador del equipo local, Bobby Smyrniotis, dijo que mientras más frío haga mejor será para ellos llevar a cabo el encuentro: ‘‘Cuanto más frío, mejor. El pronóstico prevé períodos de lluvia helada o nieve y una temperatura mínima de -5 °C el miércoles en Hamilton. Si dice -5 y me puedes dar -15, lo acepto, es uno de esos días en los que no me importa que haga el máximo frío posible”.

La única ventaja que tiene el equipo mexicano es que ya comenzó la temporada, mientras que en Canadá empezará recién en abril. Sin embargo, Smyrniotis dijo que buscarán hacer el mejor partido posible: ”Es un momento interesante del año para nosotros. La temporada de la CPL no comienza hasta abril. Estamos jugando estos partidos muy competitivos, así que hay que encontrar el equilibrio adecuado entre tener al equipo preparado para el momento, pero también darse cierta flexibilidad en la plantilla a medida que avanzamos en los próximos meses”.

La importante baja que tiene Rayados para el duelo ante Forge FC

Rayados no podrá contar con una de sus piezas claves, Víctor Guzmán, quien sufrió una molestiar durante el partido ante Necaxa. Martín Demichelis confirmó la baja: “Arrancamos la Concacaf con la expectativa de poder llevar a este club a donde se merece, arrancamos este viaje, de ahí vamos a Juárez. Tenemos seis partidos por delante, vamos con mucha responsabilidad, el equipo no está definido para mañana, Víctor Guzmán tuvo un problema muscular y salvo él, viajamos todos. Algunos les ha tocado jugar partidos seguidos”.