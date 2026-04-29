Dónde ver EN VIVO LAFC vs. Toluca por la Concachampions 2026: canales de TV y streaming online

Desde las 20:30 hs de la CDMX, Toluca afrontará uno de los partidos más importantes de toda la temporada cuando visite a LAFC por las semifinales de la Concachampions. El equipo dirigido por Antonio Mohamed quiere dar el primer gran paso rumbo a la final continental en una serie que promete emociones de principio a fin.

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Más allá de la ilusión por conseguir el tricampeonato en el futbol mexicano, dentro del plantel tienen en claro que el gran objetivo también pasa por conquistar un título internacional. De hecho, el propio Mohamed dejó en evidencia en las últimas semanas que el grupo está enfocado en hacer historia y competir de igual a igual contra cualquiera del continente.

Por eso, el duelo de esta noche aparece como una verdadera final anticipada para los Diablos Rojos. Conseguir un buen resultado en condición de visitante podría cambiar completamente el panorama de la serie y dejar al Toluca muy cerca de definir todo a su favor en el Nemesio Díez la próxima semana.

Sin embargo, enfrente estará un rival que suele hacerse muy fuerte jugando en casa. LAFC llega con confianza, experiencia internacional y el respaldo de su gente, por lo que intentará imponer condiciones desde el arranque para sacar ventaja antes de viajar a México.

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A continuación, te dejamos dónde ver EN VIVO LAFC vs. Toluca por televisión y streaming en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO LAFC vs. Toluca

Argentina: ESPN / Disney+

Chile: ESPN / Disney+

Colombia: ESPN / Disney+

México: FOX Sports y Fox ONE

Estados Unidos: FOX Sports / TUDN / ViX

En sintesis

Toluca visita a LAFC hoy a las 20:30 hs por las semifinales de Concachampions .

visita a hoy a las por las semifinales de . El entrenador Antonio Mohamed busca liderar al equipo mexicano hacia la final del torneo continental.

busca liderar al equipo mexicano hacia la final del torneo continental. El partido de ida se disputará en Estados Unidos y será transmitido por FOX Sports.