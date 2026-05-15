Los juegos de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX están a la vuelta de la esquina y, en las últimas horas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló las ternas arbitrales completas para cada uno de los segundos compromisos de cada llave.
Cabe recordar que en los juegos de Ida, Cruz Azul y Chivas no se sacaron diferencias en el Estadio Banorte de Ciudad de México e igualaron 1-1. Ahora, la revancha será en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En tanto, Pachuca se hizo fuerte en Hidalgo y derrotó 1-0 a Pumas UNAM, que buscará ganar en el Estadio Olímpico Universitario.
Designaciones arbitrales para los partidos de Vuelta de Semifinales del Torneo #Clausura2026 de la @LigaBBVAMX.— Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 15, 2026
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Ternas arbitrales para la Liguilla del Clausura 2026
Chivas vs. cruz azul
- Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos
- Asistente 1: Alberto Morín Méndez
- Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
- Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez
- VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- AVAR: Michel Caballero Galicia
Pumas UNAM vs. pachuca
- Árbitro: Daniel Quintero Huitrón
- Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Asistente 2: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
- Cuarto Árbitro: Katia Itzel García Mendoza
- VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- AVAR: Salvador Pérez Villalobos
¿Cuándo se juegan las Semifinales y Final de la Liguilla del Clausura 2026?
Mientras Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte, la decisión de la Liga MX con Chivas y el Estadio Akron
Según lo que indica el Reglamento, el calendario establece que los duelos de Ida se jugaron el miércoles 13 y jueves 14 de mayo. Mientras que los juegos de Vuelta se disputarán el sábado 16 y domingo 17 de mayo. En tanto, la Ida de la Final será el jueves 21 de mayo y la Vuelta el domingo 24 del mismo mes.