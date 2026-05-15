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Clausura 2026

Liguilla del Clausura 2026: Listos los árbitros para los juegos de Vuelta de las Semifinales

La Federación Mexicana de Futbol reveló a los árbitros para los juegos de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla de la Primera División de México.

La Federación Mexicana de Futbol reveló a los árbitros para la Liguilla del Clausura 2026
© Getty ImagesLa Federación Mexicana de Futbol reveló a los árbitros para la Liguilla del Clausura 2026

Los juegos de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX están a la vuelta de la esquina y, en las últimas horas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló las ternas arbitrales completas para cada uno de los segundos compromisos de cada llave.

Cabe recordar que en los juegos de Ida, Cruz Azul y Chivas no se sacaron diferencias en el Estadio Banorte de Ciudad de México e igualaron 1-1. Ahora, la revancha será en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En tanto, Pachuca se hizo fuerte en Hidalgo y derrotó 1-0 a Pumas UNAM, que buscará ganar en el Estadio Olímpico Universitario.

Ternas arbitrales para la Liguilla del Clausura 2026

Chivas vs. cruz azul
  • Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos
  • Asistente 1: Alberto Morín Méndez
  • Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
  • Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez
  • VAR: Erick Yair Miranda Galindo
  • AVAR: Michel Caballero Galicia
Pumas UNAM vs. pachuca
  • Árbitro: Daniel Quintero Huitrón
  • Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
  • Asistente 2: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
  • Cuarto Árbitro: Katia Itzel García Mendoza
  • VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
  • AVAR: Salvador Pérez Villalobos

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Según lo que indica el Reglamento, el calendario establece que los duelos de Ida se jugaron el miércoles 13 y jueves 14 de mayo. Mientras que los juegos de Vuelta se disputarán el sábado 16 y domingo 17 de mayo. En tanto, la Ida de la Final será el jueves 21 de mayo y la Vuelta el domingo 24 del mismo mes.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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