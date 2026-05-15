La Federación Mexicana de Futbol reveló a los árbitros para los juegos de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla de la Primera División de México.

Los juegos de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX están a la vuelta de la esquina y, en las últimas horas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló las ternas arbitrales completas para cada uno de los segundos compromisos de cada llave.

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Cabe recordar que en los juegos de Ida, Cruz Azul y Chivas no se sacaron diferencias en el Estadio Banorte de Ciudad de México e igualaron 1-1. Ahora, la revancha será en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En tanto, Pachuca se hizo fuerte en Hidalgo y derrotó 1-0 a Pumas UNAM, que buscará ganar en el Estadio Olímpico Universitario.

Designaciones arbitrales para los partidos de Vuelta de Semifinales del Torneo #Clausura2026 de la @LigaBBVAMX.



📰 #ArbitrajeMX pic.twitter.com/ShVlIg2cAN — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 15, 2026

Ternas arbitrales para la Liguilla del Clausura 2026

Chivas vs. cruz azul

Árbitro : César Arturo Ramos Palazuelos

: César Arturo Ramos Palazuelos Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Alberto Morín Méndez Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Edgar Magdaleno Castrejón Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Fernando Hernández Gómez VAR : Erick Yair Miranda Galindo

: Erick Yair Miranda Galindo AVAR: Michel Caballero Galicia

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Pumas UNAM vs. pachuca

Árbitro : Daniel Quintero Huitrón

: Daniel Quintero Huitrón Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Enrique Isaac Bustos Díaz Asistente 2 : Leonardo Javier Castillo Rodríguez

: Leonardo Javier Castillo Rodríguez Cuarto Árbitro: Katia Itzel García Mendoza

Katia Itzel García Mendoza VAR : Diana Stephanía Pérez Borja

: Diana Stephanía Pérez Borja AVAR: Salvador Pérez Villalobos

¿Cuándo se juegan las Semifinales y Final de la Liguilla del Clausura 2026?

Según lo que indica el Reglamento, el calendario establece que los duelos de Ida se jugaron el miércoles 13 y jueves 14 de mayo. Mientras que los juegos de Vuelta se disputarán el sábado 16 y domingo 17 de mayo. En tanto, la Ida de la Final será el jueves 21 de mayo y la Vuelta el domingo 24 del mismo mes.