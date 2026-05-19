Con Cristiano Ronaldo y sin Paulinho: Los 26 convocados de Portugal para el Mundial 2026

Está confirmado: Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial y el delantero entrará en los libros de la historia ya que hasta el momento ningún futbolista disputó seis ediciones de la Copa del Mundo (sería igualado por Lionel Messi y Guillermo Ochoa en México).
Portugal se asoma como uno de los candidatos al Mundial 2026 y tiene grandes figuras. Además de Cristiano Ronaldo aparecen nombres como Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Joao Félix y Bernardo Silva, entre otros futbolistas.
Por otra parte, Paulinho, el goleador de Toluca, no está en la lista de los convocados por Roberto Martínez. La particularidad es que la nómina tiene 27 futbolistas y cuatro porteros, por lo que la lógica indica que el entrenador terminará quitando a uno de ellos de la lista oficial.
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Los 27 convocados de Portugal
Porteros
- Diogo Costa
- José Sá
- Rui Silva
- Ricardo Velho
Defensas
Con Neymar a la cabeza: Los 26 convocados por Carlo Ancelotti en Brasil para el Mundial 2026
- Diogo Dalot
- Matheus Nunes
- Nélson Semedo
- João Cancelo
- Nuno Mendes
- Gonçalo Inácio
- Renato Veiga
- Rúben Dias
- Tomás Araújo
Centrocampistas
- Rúben Neves
- Samuel Costa
- João Neves
- Vitinha
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
Delanteros
- João Félix
- Trincão
- Francisco Conceição
- Pedro Neto
- Rafael Leão
- Gonçalo Guedes
- Gonçalo Ramos
- Cristiano Ronaldo
El calendario de Portugal en la Fase de Grupos
- Jornada 1:
- Rival: República Democrática del Congo
- Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
- Estadio: NRG Stadium (Houston, Texas)
- Jornada 2:
- Rival: Uzbekistán
- Fecha: Martes, 23 de junio de 2026
- Estadio: NRG Stadium (Houston, Texas)
- Jornada 3:
- Rival: Colombia
- Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026
- Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Florida)
En síntesis
- El seleccionador Roberto Martínez convocó a Cristiano Ronaldo para disputar su sexto Mundial en 2026.
- El delantero Paulinho quedó fuera de la lista de 27 futbolistas de Portugal.
- Portugal debutará el 17 de junio de 2026 contra la República Democrática del Congo.