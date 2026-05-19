Con Cristiano Ronaldo y sin Paulinho: Los 26 convocados de Portugal para el Mundial 2026

Portugal es una de las candidatas al Mundial 2026. Además de Cristiano Ronaldo aparecen jugadores como Bernardo Silva y Bruno Fernandes, entre otros.

Está confirmado: Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial y el delantero entrará en los libros de la historia ya que hasta el momento ningún futbolista disputó seis ediciones de la Copa del Mundo (sería igualado por Lionel Messi y Guillermo Ochoa en México).

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Portugal se asoma como uno de los candidatos al Mundial 2026 y tiene grandes figuras. Además de Cristiano Ronaldo aparecen nombres como Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Joao Félix y Bernardo Silva, entre otros futbolistas.

Por otra parte, Paulinho, el goleador de Toluca, no está en la lista de los convocados por Roberto Martínez. La particularidad es que la nómina tiene 27 futbolistas y cuatro porteros, por lo que la lógica indica que el entrenador terminará quitando a uno de ellos de la lista oficial.

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Los 27 convocados de Portugal

Porteros

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensas

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Rúben Dias

Tomás Araújo

Centrocampistas

Rúben Neves

Samuel Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

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Delanteros

João Félix

Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

El calendario de Portugal en la Fase de Grupos

Jornada 1: Rival: República Democrática del Congo Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026 Estadio: NRG Stadium (Houston, Texas)

Jornada 2: Rival: Uzbekistán Fecha: Martes, 23 de junio de 2026 Estadio: NRG Stadium (Houston, Texas)

Jornada 3: Rival: Colombia Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026 Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Florida)



En síntesis

El seleccionador Roberto Martínez convocó a Cristiano Ronaldo para disputar su sexto Mundial en 2026.

El delantero Paulinho quedó fuera de la lista de 27 futbolistas de Portugal.

Portugal debutará el 17 de junio de 2026 contra la República Democrática del Congo.