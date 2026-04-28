¡Esta vez sí! Tras dos tropiezos consecutivos visitando el país vecino, Tigres UANL se llevó un triunfazo de su visita a Tennessee este martes por la noche. En el GEODIS Park, venció por 1-0 a Nashville SC en su cancha y regresará a suelo mexicano con una ventaja en el bolsillo. Sólida actuación de los ‘Felinos’ para dar un golpe sobre la mesa en la serie.

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En un partido muy friccionado y donde el equipo tuvo que mantener la atención en alta durante los noventa minutos, Ángel Correa marcó el gol de la diferencia para los ‘Universitarios’. El delantero argentino convirtió a los 35 minutos del primer tiempo el único tanto del partido, en la apertura de la semifinal de esta Concachampions 2026.

Con esta importante victoria conseguida en el partido de ida en Estados Unidos, a Tigres le alcanza con un empate en la vuelta para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup. Todavía quedan otros noventa por delante, pero para los dirigidos por Guido Pizarro era clave traerse algo que no fuera una derrota de su visita a Nashville SC. Mejor aún, un triunfo.

Tigres ganó por el gol de Ángel Correa [Foto: Getty]

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Este es el escenario para Tigres UANL según cada resultado posible en la vuelta de semifinales de Concachampions ante Nashville:

Si gana por cualquier resultado, clasifica a la final.

a la final. Si empata por cualquier resultado, clasifica a la final.

a la final. Si pierde por 1-0, la serie se va a la prórroga .

. Si pierde por cualquier otro resultado, quedará eliminado.

La cuestión de las posibles derrotas de los ‘Felinos’ para el segundo cruce de la serie, esta vez en condición de local, se relacionan al “gol de visitante” como criterio de desempate. Ese parámetro se continúa implementando en esta instancia de la Concachampions, por lo que Tigres no puede permitirse encajar goles ante Nashville.

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¿Cuándo se juega la vuelta de Tigres vs. Nashville por la Concachampions 2026?

La revancha de la semifinal de la CONCACAF Champions Cup se celebrará el próximo martes 5 de mayo, desde las 19.30 horas del Centro de México. El encuentro tendrá como sede al Estadio Universitario de Nuevo León, la casa de los ‘Felinos’. Allí se conocerá cuál será el primer finalista de esta edición del certamen continental.