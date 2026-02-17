El poderoso equipo de Los Ángeles FC iniciará oficialmente una nueva temporada, cuando visite esta noche a Real España en Honduras. El encuentro, en el marco del duelo de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026, contará con la presencia de figuras de primer nivel. Una buena propuesta para seguir en el cierre de la jornada.

Real España se ha clasificado a esta edición del certamen internacional en concepto de semifinalista de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025, como el cuarto mejor clasificado de Centroamérica. Por su parte, Los Ángeles FC obtuvo su pasaje como el tercer mejor ubicado de la tabla general de la MLS 2025, quedándose con el séptimo y último cupo de Estados Unidos.

Será un evento histórico para el territorio hondureño, puesto que estrellas como Heung-Min Son y Hugo Llorís serán titulares, en este caso por el cuadro de LAFC. El entrenador de la visita comentó que para los ex Tottenham este juego tiene la misma relevancia que cualquiera que hayan jugando en Premier o Champions League. ¿Se lucirán esta noche?

Heung-Min Son dice presenta en el Morazán [Foto: Getty]

¿A qué hora juegan Real España vs. LAFC por la Concachampions 2026?

El partido Real España vs. Los Ángeles FC se llevará a cabo HOY martes 17 de febrero, y dará comienzo a partir de las 21.00 horas del Centro de México. El recinto anfitrión del choque copero será el Estadio Francisco Morazán, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Se esperan quince mil espectadores en la cancha.

¿Cómo ver Real España vs. LAFC en vivo por televisión?

El partido Real España vs. Los Ángeles FC, como la mayoría de los enfrentamientos de la última semana, no será transmitido por TV en México. Ninguno de los canales disponibles, de televisión abierta ni de cable, pasará en directo el juego entre hondureños y estadounidenses.

¿Cómo ver Real España vs. LAFC en vivo por Internet?

El partido Real España vs. Los Ángeles FC, en este caso, sí se podrá seguir en forma online en todo el país. En suelo mexicano, el cotejo se podrá sintonizar vía streaming a través de la plataforma FOX One. Será la única pantalla que tendrá los derechos de transmisión del cruce internacional del torneo de CONCACAF.

