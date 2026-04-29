Ya estamos a un paso de conocer a los finalistas de la Concacaf Champions Cup, por lo que ayer Tigres venció a Nashville en la primera semifinal de ida, mientras que hoy Toluca visitará a Los Ángeles FC para su duelo de ida en el Banc of California Stadium a las 20:30 horas del centro de México. Aquí el equipo de la Liga MX buscará imponerse para poder clasificar.

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Con el resultado del otro conjunto mexicano, los bicampeones están casi obligados a llevarse la ventaja, tomando en cuenta que para el duelo en el Nemesio Diez podrían llegar con ese beneficio del gol de visitante por lo que Antonio Mohamed sabe que en estos juegos debe contar con su mejor plantilla en la alineación.

Por su parte, LAFC ya dejó fuera a Cruz Azul, por lo que sabe lo que es vencer a un equipo nacional. Estando en casa, la escuadra se sentirá más segura y podrían también contar con sus mejores hombres esta noche, por lo que los Diablos Rojos no deben confiarse pese a todavía tener la Liguilla en puerta y no guardarse jugadores.

La posible alineación de LAFC

Hugo Lloris

Sergi Palencia

Ryan Porteous

Nkosi Tafari

Eddie Segura

Mathieu Choiniere

Marco Delgado

Timothy Tillman

David Martínez

Denis Bouanga

Son Heung-Min

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La posible alineación de Toluca

Luis García

Diego Barbosa

Bruno Méndez

Everardo López

Jesús Gallardo

Franco Romero

Helinho

Nicolás Castro

Santiago Simón

Paulinho

Jesús Angulo

En síntesis