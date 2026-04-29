Ya estamos a un paso de conocer a los finalistas de la Concacaf Champions Cup, por lo que ayer Tigres venció a Nashville en la primera semifinal de ida, mientras que hoy Toluca visitará a Los Ángeles FC para su duelo de ida en el Banc of California Stadium a las 20:30 horas del centro de México. Aquí el equipo de la Liga MX buscará imponerse para poder clasificar.
Con el resultado del otro conjunto mexicano, los bicampeones están casi obligados a llevarse la ventaja, tomando en cuenta que para el duelo en el Nemesio Diez podrían llegar con ese beneficio del gol de visitante por lo que Antonio Mohamed sabe que en estos juegos debe contar con su mejor plantilla en la alineación.
Por su parte, LAFC ya dejó fuera a Cruz Azul, por lo que sabe lo que es vencer a un equipo nacional. Estando en casa, la escuadra se sentirá más segura y podrían también contar con sus mejores hombres esta noche, por lo que los Diablos Rojos no deben confiarse pese a todavía tener la Liguilla en puerta y no guardarse jugadores.
La posible alineación de LAFC
- Hugo Lloris
- Sergi Palencia
- Ryan Porteous
- Nkosi Tafari
- Eddie Segura
- Mathieu Choiniere
- Marco Delgado
- Timothy Tillman
- David Martínez
- Denis Bouanga
- Son Heung-Min
La posible alineación de Toluca
- Luis García
- Diego Barbosa
- Bruno Méndez
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Helinho
- Nicolás Castro
- Santiago Simón
- Paulinho
- Jesús Angulo
¡Con resultados exactos! La Inteligencia Artificial predijo al campeón de la Concachampions 2026
En síntesis
- Toluca visita hoy a Los Ángeles FC en la semifinal de ida de Concacaf Champions Cup.
- El partido se disputará a las 20:30 horas en el Banc of California Stadium.
- Antonio Mohamed contará con una alineación liderada por figuras como Paulinho y Jesús Gallardo.