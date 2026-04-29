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¿Juega Alexis Vega? Las alineaciones de LAFC vs. Toluca por la semifinal de la Concachampions 2026

Estas son las alineaciones del partido de esta noche entre Toluca y Los Ángeles FC.

Las alineaciones de LAFC vs Toluca
© Getty imagesLas alineaciones de LAFC vs Toluca

Ya estamos a un paso de conocer a los finalistas de la Concacaf Champions Cup, por lo que ayer Tigres venció a Nashville en la primera semifinal de ida, mientras que hoy Toluca visitará a Los Ángeles FC para su duelo de ida en el Banc of California Stadium a las 20:30 horas del centro de México. Aquí el equipo de la Liga MX buscará imponerse para poder clasificar.

Con el resultado del otro conjunto mexicano, los bicampeones están casi obligados a llevarse la ventaja, tomando en cuenta que para el duelo en el Nemesio Diez podrían llegar con ese beneficio del gol de visitante por lo que Antonio Mohamed sabe que en estos juegos debe contar con su mejor plantilla en la alineación.

Por su parte, LAFC ya dejó fuera a Cruz Azul, por lo que sabe lo que es vencer a un equipo nacional. Estando en casa, la escuadra se sentirá más segura y podrían también contar con sus mejores hombres esta noche, por lo que los Diablos Rojos no deben confiarse pese a todavía tener la Liguilla en puerta y no guardarse jugadores.

La posible alineación de LAFC

  • Hugo Lloris
  • Sergi Palencia
  • Ryan Porteous
  • Nkosi Tafari
  • Eddie Segura
  • Mathieu Choiniere
  • Marco Delgado
  • Timothy Tillman
  • David Martínez
  • Denis Bouanga
  • Son Heung-Min

La posible alineación de Toluca

  • Luis García
  • Diego Barbosa
  • Bruno Méndez
  • Everardo López
  • Jesús Gallardo
  • Franco Romero
  • Helinho
  • Nicolás Castro
  • Santiago Simón
  • Paulinho
  • Jesús Angulo
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En síntesis

  • Toluca visita hoy a Los Ángeles FC en la semifinal de ida de Concacaf Champions Cup.
  • El partido se disputará a las 20:30 horas en el Banc of California Stadium.
  • Antonio Mohamed contará con una alineación liderada por figuras como Paulinho y Jesús Gallardo.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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