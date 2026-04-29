En su visita al BMO Stadium, Toluca perdió por 2-1 ante Los Ángeles FC, en un espectáculo que fue de menor a mayor, hasta cerrar con un final de película. Los ‘Diablos Rojos’ recibieron varias advertencias, pero pecaron por sus errores y su oponente se los hizo pagar. Ahora, deberán salir a buscar la clasificación en casa, aunque con un resultado adverso de entrada en el bolsillo.

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Tras un primer tiempo donde no sucedió nada, LAFC golpeó al inicio del complemento: Timothy Tillman abrió la cuenta con un remate de fuera del área. Rápidamente Shaffelburg ponía el segundo, pero fue anulado vía VAR. Así, Toluca pudo despertarse y lo empató por un gran tiro de Jesús Angulo. Sin embargo, el local lo siguió buscando hasta el cierre y lo ganó sobre la hora por un tanto de Nkosi Tafari por un balón detenido.

De este modo, el encuentro de ida de esta semifinal de la Concachampions 2026 fue para Los Ángeles FC, que en el global del partido fue superior en el juego y lo pudo volcar al marcador. Los ‘Diablos Rojos’ deberán remontar sí o sí para aspirar a llegar a una potencial final. Para ello, Toluca tendrá todo el apoyo de sus aficionados, que colmarán de punta a punta el Infierno la semana próxima.

En pos de conseguir dar vuelta el resultado y eliminar a LAFC en esta serie de semifinales, Toluca necesita ganar 1-0 para clasificar. Por el criterio vigente del “gol de visitante”, al haber marcado uno en California por Jesús Angulo, si vence por la mínima en la vuelta pasará de fase. Eso sí, en tal caso debiera lograr sostener la valla invicta y cerrar así el marcador de la revancha de CONCACAF.

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En este sentido, aquí desglosamos qué le sucedería a Toluca en cada uno de los posibles escenarios del partido de vuelta de la semifinal de esta Concachampions 2026 ante Los Ángeles FC:

Si Toluca gana por 1-0 a LAFC, clasifica a la gran final.

a la gran final. Si Toluca gana por 2-1 a LAFC, habrá prórroga de treinta minutos.

de treinta minutos. Si Toluca gana por 3-2 o 4-3 a LAFC, quedará eliminado por el “gol de visitante”.

por el “gol de visitante”. Si Toluca gana por 2-0, 3-0, 3-1, 4-0, 4-1 o 4-2 a LAFC, clasifica a la gran final por triunfo en el global.

a la gran final por triunfo en el global. Si Toluca empata con LAFC, quedará eliminado por derrota en el global.

por derrota en el global. Si Toluca pierde con LAFC, quedará eliminado por derrota en el global.

¿Cuándo se juega la vuelta de la semifinal entre Toluca y LAFC?

La revancha de semifinales de esta Concachampions 2026 se disputará el próximo miércoles 6 de mayo, a partir de las 19.30 horas del Centro de México -18.30 hora de Los Ángeles-. El encuentro se celebrará en el Estadio Nemesio Diez, la casa del Toluca, una verdadera fortaleza para los ‘Diablos Rojos’ y un ‘Infierno’ para los rivales, como su apodo lo indica.

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