Antonio Mohamed no ha tenido ninguna molestia en admitir y reconocer públicamente que su prioridad este semestre es ganar la Concachampions 2026. Luego de una temporada exitosísima de punta a punta en el ámbito doméstico, Toluca pone el foco en intentar dejar su sello en el extranjero. Por eso, lo dará todo en apropiarse de la gloria continental.

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Como su siguiente obstáculo en el camino hacia el título de CONCACAF, el conjunto escarlata deberá quitarse de encima a Los Ángeles FC, uno de los máximos aspirantes a la corona. Con un plantel de varias estrellas mundiales, los de California se postulan como uno de los serios contendientes a quedarse con el título de la competencia internacional esta vez.

Esta noche, Toluca visitará a LAFC en el juego de ida de semifinales del torneo, para el cual el ‘Turco’ no se guardará nada pues quiere llevarse una ventaja para la revancha que se jugará luego en casa. Este miércoles, los ‘Diablos Rojos’ tendrán que sobrevivir al hostil ambiente del BMO Stadium, donde los estadounidenses se hacen muy fuertes con su gente.

Alexis Vega es la ‘sorpresa’ de las alineaciones [Foto: Getty]

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Ahora bien, en esa idea del entrenador de comenzar con todo, ha sorprendido la ausencia de Alexis Vega en la formación del equipo choricero para salir a la cancha en el país vecino. Toluca confirmó los once iniciales para medirse ante Los Ángeles FC, y el capitán de la plantilla no aparece entre los futbolistas que serán de la partida en California.

Por qué no juega Alexis Vega en LAFC vs. Toluca por la Concachampions 2026:

Para transmitir tranquilidad a los fanáticos, es importante saber que el delantero no presenta ninguna lesión nueva ni potenciales molestias o dolencias que lo marginen del encuentro. De hecho, Alexis Vega firmó planilla y aparece como alternativa en el banco de suplentes del conjunto escarlata para el compromiso celebrado en Estados Unidos.

La situación de Alexis Vega, para el cuerpo técnico, es bastante clara: el DT aún no lo nota en su mejor nivel y necesita poner a los mejores. El atacante del Toluca fue regresando paulatinamente de su último tratamiento, y todavía no ha vuelto a su tope de rendimiento con el que se fue. Por ello, para un juego tan decisivo, Mohamed coloca a los que cree que jugarán al cien por ciento.