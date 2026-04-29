¿Por qué LAFC vs. Toluca por la Concachampions no se transmite por TV abierta?

Desde las 20:30 hs de la CDMX, Toluca afronta un duelo determinante frente a LAFC por la ida de las semifinales de la Concachampions. El conjunto mexicano visita Los Ángeles con la obligación de sacar un resultado positivo que le permita llegar con ventaja a la definición en el Nemesio Díez.

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Uno de los puntos que más consultas genera entre los hinchas es la transmisión del partido, ya que en México no estará disponible por televisión abierta. Esto se debe a que los derechos de la Concachampions en esta instancia están en manos exclusivas de FOX Sports y su plataforma digital, FOX ONE, lo que impide su emisión por canales tradicionales gratuitos.

De esta manera, el encuentro solo podrá verse a través de las señales de FOX Sports en cable y mediante streaming en FOX ONE. Es una situación que se repite en este tipo de competencias internacionales, donde la distribución de derechos suele limitar el acceso por TV abierta y concentrarlo en plataformas de pago.

Toluca llega a este compromiso con la mirada puesta en seguir avanzando en el plano internacional, en una serie que se perfila exigente ante un rival que suele hacerse fuerte jugando como local. LAFC intentará imponer condiciones desde el arranque para sacar ventaja antes de la revancha en México.

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Toluca en doble competencia

Pero además de este choque clave en Concachampions, el calendario no da respiro para los Diablos Rojos. El fin de semana también tendrán otro partido decisivo, ya que disputarán los cuartos de final del Clausura 2026 ante Pachuca, en una seguidilla que puede marcar el rumbo de su temporada.

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