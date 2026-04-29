Aunque el tricampeonato en el futbol mexicano es una tentación, Toluca se ha puesto como meta ganar la Concachampions 2026. Tras haber conquistado cuatro títulos a nivel local el año pasado, los ‘Diablos Rojos’ tienen el objetivo de volver a ser campeones del continente. Con Antonio Mohamed a la cabeza, se encuentran cada vez más cerca de cumplir ese sueño.

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Tras haber superado a San Diego FC y LA Galaxy, el equipo choricero disputará las semifinales ante Los Ángeles FC, en lo que será otro contrincante estadounidense en su camino al trofeo. Los de California vienen de eliminar a otro poderoso equipo mexicano, y ahora quieren dar el batacazo tachando del torneo al dueño vigente de la corona de la Liga MX.

¿Qué pasa si Toluca gana, empata o pierde ante LAFC por la Concachampions 2026?

En la antesala del cruce entre ‘Diablos Rojos’ y ‘Black and Gold’, lo más importante a destacar es que ningún marcador será definitiorio ya que faltará el partido de vuelta. Hoy en casa de Los Ángeles FC se llevará a cabo el encuentro de ida, los primeros noventa minutos de la serie, que se completará con otros noventa en la cancha del Toluca.

Ahora bien, para el elenco escarlata será fundamental traerse un resultado favorable por el “gol de visitante”, que será el criterio de desempate en esta fase de la CONCACAF Champions Cup. Al jugar en el estadio de Los Ángeles FC, los dirigidos por Antonio Mohamed deberán intentar convertir cuantos más goles puedan en este primer enfrentamiento.

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El BMO Stadium, el anfitrión del juego de esta noche [Foto: Getty]

¿A qué hora se juega LAFC vs. Toluca por la ida de la Concachampions 2026?

El primer cruce de la llave entre Los Ángeles FC y Deportivo Toluca tendrá lugar HOY miércoles 29 de abril, con sede en el BMO Stadium de California (Estados Unidos). El encuentro que abrirá la serie copera está estipulado para dar comienzo a partir de las 20.30 horas del Centro de México -19.30 hora local-.

¿Cuándo se juega LAFC vs. Toluca por la ida de la Concachampions 2026?

El segundo y último duelo de la serie entre Los Ángeles FC y Deportivo Toluca se disputará el próximo miércoles 6 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez (México). El compromiso que definirá al clasificado y primer finalista está programado para iniciar desde las 19.30 horas del Centro de México -18.30 hora de California-.