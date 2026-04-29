Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto del juego entre Los Ángeles FC y Toluca , por el duelo de ida de la segunda semifinal de la CONCACAF Champions Cup 2026. ¡Todo listo para un partidazo!

En California, el recinto anfitrión ya aguarda por los equipos. Con un campo de juego en impecables condiciones , la casa de Los Ángeles FC será quien reciba la apertura de la serie. Se esperan más de veinte mil espectadores esta noche para presenciar el encuentro.

Hasta este momento, los 'Boys in Gold' y los 'Diablos Rojos' nunca se han visto las caras en un partido oficial en toda la historia. Será la primera vez que se enfrenten estos dos equipos, lo que agregará un condimento especial a esta llave de la Concachampions.

Ismael Alexander Cornejo será el juez encargado de impartir justicia en el compromiso de esta noche en California. El salvadoreño de 38 años tendrá en sus manos la dirección de un choque determinante en el certamen continental.

Los Ángeles FC comenzará la semifinal con dos ausencias muy importantes: no jugarán Denis Bouanga ni Eddie Segura , delantero y defensa titulares, pues deben cumplir una jornada de suspensión por acumulación de amarillas. ¿Aprovechará Toluca?

En su visita al BMO Stadium, los 'Diablos Rojos' utilizarán indumentaria alternativa blanca para enfrentar al equipo local, que vestirá su habitual primer atuendo de color negro. El bicampeón de México, en busca de un nuevo batacazo en California.

Con Hugo Llorís a la cabeza, la delegación local dice presente en su cancha para prepararse para el desafío trascendental de esta noche ante Toluca. El equipo de Marc Dos Santos busca dar el primer golpe ante su gente.

Apenas instantes después del dueño de casa, la delegación visitante ingresó al estadio anfitrión para alistarse para el compromiso de alta dificultad que les toca en esta ocasión. Jesús Gallardo arribó con su look distendido para cortar con el tenso clima de 'final'.

Se palpitan los momentos previos al comienzo del juego y estalla el BMO Stadium con un cálido recibimiento del público, que se acercó para vivir un ansiado evento: Los Ángeles FC y Toluca ya están en el campo para comenzar a disputar las semifinales de esta Concachampions 2026. ¡A instantes del arranque de una cita imperdible!

¡Encuentro en marcha! Ya se juegan los primeros 45 minutos del juego entre Los Ángeles FC y Toluca, por la ida de la semifinal de la CONCACAF Champions Cup 2026. Todos los fanáticos presentes saltan alocados con el pitazo inicial del juez. ¿Quién se llevará el primer cruce?

En el amanecer del compromiso, todavía no hay llegadas a los arcos en los instantes iniciales del partido, ni de Los Ángeles FC ni de Toluca. El cuadro local toma la iniciativa y el control del balón, y la visita espera y queda al acecho para recuperar y salir.

Alcanzados los diez minutos, aún no hay remates a porterías ni cercanos: el juego se puebla de faltas y reclamos de tarjetas al árbitro principal. Ismael Cornejo lleva el partido a rienda corta, con advertencias a los futbolistas de ambos cuadros.

Cumplido el cuarto de hora de partido, sigue sin haber disparos ni intentos de ninguno los dos equipos, algo poco habitual. El balón se disputa en la mitad de cancha y el partido se detiene continuamente.

Corren los minutos en Estados Unidos y las escuadras se reparten la posesión del balón, pero aún no caen las chances de peligro y las aficiones comienzan a exigirles a sus futbolistas que vayan al frente y ataquen.

Tras el intento de Toluca, responde Los Ángeles FC: Heung-Min Son también probó de media distancia, esta vez en diagonal al arco desde fuera del área: su disparo se fue desviado cerca del poste derecho de García.

En la oportunidad más concreta, Timothy Tillman desperdició una chance muy peligrosa para Los Ángeles FC. Tras un lateral al área desde el sector derecho, Franco Romero le erró al despeje y el estadounidense no pudo darle de lleno al arco.

Luego de una buena sucesión de pases, Nicolás Castro giró sobre su propio eje en la medialuna del área, cruzó el remate con un tiro rasante y el mismo se fue por línea de fondo a centímetros de la portería de Hugo Llorís.

Heung-Min Son ejecutó un tiro libre con un centro derecho, y Ryan Porteous conectó de cabeza y envió el esférico al saque de arco tras marcharse por encima del horizontal, adonde estaba la fanaticada de Los Ángeles FC.

¡Impactante momento! Doble atajada sensacional de Hugo Llorís para salvar a Los Ángeles FC. En un tiro de esquina, Marcel Ruiz peinó el balón, Nico Castro cabeceó solo, tapó el francés, y en el rebote el golero se lo obstruyó a Jesús Gallardo. ¡La mejor del juego!

¡Acaba la etapa inicial! Los Ángeles FC y Toluca igualan 0-0 en el BMO Stadium, en una primera mitad que dejó mucho que desear. Será tiempo de corregir errores y brindar un mejor espectáculo para el público en la segunda parte.

¡Complemento en marcha! Ya se juegan los últimos 45 minutos del partido entre Los Ángeles FC y Toluca en California. El BMO Stadium se levanta con el pitazo del árbitro para dar inicio a la última parte del encuentro. ¿Habrá goles de aquí al cierre?

En la primera aproximación de la etapa final, Sergi Palencia desbordó por banda derecha, llegó hasta el fondo, lanzó el centro y Timothy Tillman cabeceó de frente al lado del poste del arco del Toluca. Se paralizaron los corazones en las gradas.

¡Cayó el primero! Timothy Tillman marca el 1-0 ante Toluca en el amanecer del complemento. Al mediocampista le quedó el balón en la puerta del área y no perdonó, con un furibundo remate inalcanzable para Luis Manuel García.

¡Momento tenso del juego! Jacob Shaffelburg había marcado el segundo de Los Ángeles FC, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego. El anotador estaba habilitado, pero el juez interpretó que su compañero participó de la jugada, y decretó offside y tanto anulado.

Por fin llegó el primer remate y se fue lejos. Marcel Ruiz , cansado de la monotonía del juego, recibió el balón en tres cuartos, controló, hizo una pausa y le dio de puntín: el balón tuvo dirección pero no la altura necesaria y se fue a las gradas.

Antonio Mohamed ajusta tras los ataques que lastimaron a Toluca: Diego Barbosa salta al terreno de juego y se retira Helinho, que no había bajado a marcar en el segundo gol de Los Ángeles FC que fue anulado luego.

Marc Dos Santos quita al capitán Aaron Long del campo para poner piernas frescas. Kenny Nielsen es el elegido del cuerpo técnico para meterse en el equipo para la segunda mitad del complemento.

La primera amonestación del juego llega casi a los setenta minutos. Ryan Porteous vio la cartulina del árbitro a causa de un entradón desde atrás sobre el tobillo de Paulinho, que cae dolorido en el suelo.

Cuando menos lo esperaba el partido, Jesús Angulo anotó el 1-1 ante Los Ángeles FC . Marcel Ruiz filtró un pase extraordinario, Pualinho asistió y el 'Canelo' hizo el resto: controló, giró y disparó a colocar para vencer la valla de Hugo Llorís.

Luego de marcar el gol para los 'Diablos Rojos', Jesús Angulo vio la amonestación del réferi del encuentro por haberse quitado la playera en el festejo de su anotación del empate.

Para buscar mayor control del juego, Alexis Vega ingresa a la cancha en el elenco visitante, recibiendo el gafete de capitán. Jesús Angulo, autor del gol, abandona el terreno y se va a la banca.

Los Ángeles quiere volver a ponerse en ventaja y cambia fichas. Jeremy Ebobisse y Stephen Eustaquio se incluyen al campo de juego, donde dejan sus respectivos lugares Mathieu Choniere y David Martínez.

Luego de un lateral en la izquierda, Jacob Shaffelburg se quitó la marca, lanzó un centro por arriba y Jeremy Ebobisse ganó el duelo aéreo a Bruno Méndez para enviar el balón cerca del poste con un potente testazo frontal.

La visita piensa en cerrar el resultado y lanza doble sustitución para los minutos finales. Fernando Arce y Jorge Díaz Price entran en el cuadro escarlata para reemplazar a los exhaustos Marcel Ruiz y Paulinho.

¡Estalla Los Ángeles! Nkosi Tafari marcó el 2-1 ante Toluca en el tiempo adicionado del complemento. Heung-Min Son ejecutó un tiro libre desde la izquierda, centro derecho y el zaguero desvió el balón hacia la red.

¡Acabó el encuentro! Los Ángeles FC venció por 2-1 a Toluca en el BMO Stadium de California. Timothy Tillman y Nkosi Tafari convirtieron para el local, mientras que Jesús Angulo lo hizo para la visita. Todo por definirse en la revancha en México.

Los Ángeles FC y Toluca, dos de los máximos poderosos del continente, darán comienzo esta noche a la serie de la segunda semifinal de la Concachampions 2026. Al inicio de esta edición del torneo internacional, ambos clubes eran favoritos al título, pero les tocará enfrentarse en una ‘final anticipada’ a partidos de ida y vuelta.

En el caso de los ‘Black and Gold’, sacaron su pasaje a esta ronda luego de eliminar a Cruz Azul en la fase anterior, por una victoria global firme de 4-1 ante el elenco mexicano. En el juego de ida, LAFC venció por 3-0 a ‘La Máquina’ en California (Heung-Min Son y David Martínez x2), y en la vuelta, igualaron 1-1 en Puebla (Denis Bouanga).

Por su parte, los ‘Diablos Rojos’ se clasificaron a esta instancia tras dejar en el camino a LA Galaxy, por un triunfo global contundente de 7-2 ante el cuadro estadounidense. En el primer cruce, Toluca superó por 4-2 a su rival en el Infierno (Nico Castro y Paulinho x3), y en la revancha, lo goleó por 3-0 en Los Ángeles (Jesús Gallardo y Paulinho x2).

Toluca continúa su camino en la Concachampions [Foto: Getty]

La semifinal de la Concachampions 2026 entre Los Ángeles FC y Toluca se abrirá HOY miércoles 29 de abril, cuando disputen el encuentro de ida en el BMO Stadium de California, Estados Unidos. El partido se llevará a cabo a partir de las 20.30 horas del Centro de México, en el único compromiso programado para esta jornada en la competición continental.

El encuentro de esta noche en el país vecino contará con la transmisión en vivo y en directo por televisión, en forma exclusiva para todo México, de la pantalla de cable de FOX. Además, el LAFC vs. Toluca se podrá sintonizar de manera online, vía streaming, a lo largo y ancho de todo el país, únicamente a través de la plataforma oficial FOX One.

El Toluca tendrá a miles de aficionados presentes en la casa de Los Ángeles FC, donde estarán rodeados por un clima hostil desde el recibimiento hasta la salida del estadio. Para quienes no asistan al partido, podrán seguir la cobertura completa con el minuto a minuto en Bolavip, con las actualizaciones al instante de todo lo que ocurra en el juego de Concachampions.