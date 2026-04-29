Los Ángeles FC y Toluca, dos de los máximos poderosos del continente, darán comienzo esta noche a la serie de la segunda semifinal de la Concachampions 2026. Al inicio de esta edición del torneo internacional, ambos clubes eran favoritos al título, pero les tocará enfrentarse en una ‘final anticipada’ a partidos de ida y vuelta.
En el caso de los ‘Black and Gold’, sacaron su pasaje a esta ronda luego de eliminar a Cruz Azul en la fase anterior, por una victoria global firme de 4-1 ante el elenco mexicano. En el juego de ida, LAFC venció por 3-0 a ‘La Máquina’ en California (Heung-Min Son y David Martínez x2), y en la vuelta, igualaron 1-1 en Puebla (Denis Bouanga).
Por su parte, los ‘Diablos Rojos’ se clasificaron a esta instancia tras dejar en el camino a LA Galaxy, por un triunfo global contundente de 7-2 ante el cuadro estadounidense. En el primer cruce, Toluca superó por 4-2 a su rival en el Infierno (Nico Castro y Paulinho x3), y en la revancha, lo goleó por 3-0 en Los Ángeles (Jesús Gallardo y Paulinho x2).
Toluca continúa su camino en la Concachampions [Foto: Getty]
La semifinal de la Concachampions 2026 entre Los Ángeles FC y Toluca se abrirá HOY miércoles 29 de abril, cuando disputen el encuentro de ida en el BMO Stadium de California, Estados Unidos. El partido se llevará a cabo a partir de las 20.30 horas del Centro de México, en el único compromiso programado para esta jornada en la competición continental.
El encuentro de esta noche en el país vecino contará con la transmisión en vivo y en directo por televisión, en forma exclusiva para todo México, de la pantalla de cable de FOX. Además, el LAFC vs. Toluca se podrá sintonizar de manera online, vía streaming, a lo largo y ancho de todo el país, únicamente a través de la plataforma oficial FOX One.
Por qué no juega Denis Bouanga en LAFC vs. Toluca por la semifinal de Concachampions 2026
El Toluca tendrá a miles de aficionados presentes en la casa de Los Ángeles FC, donde estarán rodeados por un clima hostil desde el recibimiento hasta la salida del estadio. Para quienes no asistan al partido, podrán seguir la cobertura completa con el minuto a minuto en Bolavip, con las actualizaciones al instante de todo lo que ocurra en el juego de Concachampions.