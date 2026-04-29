El Toluca hará frente a uno de los contrincantes más poderosos que ha tenido a nivel internacional, cuando se cruce ante Los Ángeles FC en una de las llaves más importantes de su historia. El equipo choricero se ilusiona con volver a levantar el trofeo de la CONCACAF Champions Cup, pero para sostener vivo el sueño, primero deberá eliminar a este duro oponente.

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Si bien los nombres más destacados pueden ser Heung-Min Son y Denis Bouanga por su peso notorio en ofensiva y en goles, el más condecorado es Hugo Llorís. El emblemático portero francés, que supo ser campeón del mundo, es actualmente el capitán del elenco estadounidense. Por supuesto, además, es el ‘as’ titular defendiendo los tres postes de LAFC.

En la previa del juego de ida de la semifinal de la Concachampions 2026, el portero del cuadro angelino palpitó lo que será el primer choque de este miércoles en el BMO Stadium. En este sentido, el golero comparó a los Diablos Rojos con un equipo ‘de UEFA Champions League’, sobre todo al tratarse precisamente del vigente bicampeón del futbol mexicano.

Toluca intentará dañar la valla de Hugo Llorís [Foto: Getty]

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Hugo Llorís fue protagonista de la rueda de prensa que antecede al partido, y esto expresó: “Me gusta mucho competir en un torneo como este, me recuerda a la Champions League en Europa, nos toca enfrentar a rivales de la dimensión de Toluca y eso me atrae de esta competencia”. El francés estará entre los once iniciales de Los Ángeles FC para el duelo de ida en esta Concachampions 2026, y el equipo escarlata buscará hacerle daño a domicilio.

El guardameta de LAFC se mostró entusiasmado por el choque que se viene ante el Toluca de Antonio Mohamed, y aseguró que llega de la mejor manera para ese duelo copero en Estados Unidos. “Disfruto el día a día, esta es una gran experiencia y no hay edad para vivir esto; quiero disfrutar el fútbol con mis compañeros y tratar de llegar lo más lejos posible”, sentenció el experimentado futbolista extranjero, a horas de la ida de la semifinal.

Con vistas a la llave que se abrirá esta noche en California, Hugo Llorís no ocultó cuál es el objetivo de Los Ángeles FC en este cierre de semestre. “Es la ambición del club consolidarse como uno de los grandes en Norteamérica. Ganar es lo más importante, sin importar la competencia, como la Concachampions. Queda mucho camino, el club ya jugó dos finales en este torneo así que hay experiencia, pero ganar es diferente…”, sostuvo el arquero de 39 años de edad, que vivirá ambos encuentros ante Toluca como si fueran los últimos de su carrera.