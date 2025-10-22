Cuando las cosas parecían salirle como esperaba a Hirving Lozano en el futbol de los Estados Unidos, su estadía en el país vecino tuvo un vuelco de un día para otro: desde hace unas semanas, el ‘Chucky’ está transitando un verdadero infierno en San Diego FC, producto de un eposodio ingrato del que el mexicano fue protagonista en su actual club.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a la información de Tom Bogert, prestigioso periodista norteamericano que se especializa en la MLS, el atacante fue separado transitoriamente del primer equipo de San Diego FC, a causa de “actos de indisciplina”. En la institución se ha abierto un sumario interno para tratar el episodio que involucra al ex Napoli.

Según el reporte, en el encuentro del pasado 4 de octubre entre San Diego y Houston Dynamo, se produjo un altercado entre el ‘Chucky’ y su entrenador en el vestidor, que desembocó en el castigo para el mexicano. El DT Mike Varas lo sustituyó al entretiempo de ese juego, y al delantero no le habría gustado nada al punto de reclamárselo delante de todos los jugadores.

Hirving Lozano sufre y evalúa emigrar de San Diego [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

A raíz de ese suceso, el futbolista comenzó a quedar fuera de las convocatorias, a modo de sanción por su mal comportamiento puertas adentro: no fue citado para el último juego de MLS ante Portland Timbers, y de acuerdo al informe del cronista en cuestión, sería ‘sacrificado’ para los Playoffs más allá de su trascendencia en las aspiraciones deportivas del equipo.

En la antesala del estreno en la fase eliminatoria de la Major League Soccer, Mike Varas, el estratega y otro protagonista del cruce, no quiso hondar en la problemática. “Primero y principal, ha habido una situación y lo estamos manejando internamente, lo iremos evaluando semana a semana“, manifestó el técnico de San Diego FC, que dejará que la directiva haga su trabajo y tome una determinación definitiva.

ver también Messi, ganador de la Bota de Oro de la MLS 2025: así quedó la tabla de goleo tras su hat-trick ante Nashville

Por los datos brindados por Bogert y el New York Times, parece poco probable que la relación DT-jugador vaya a recomponerse. Y cuando este tipo de situaciones suceden, en el futbol lo más habitual es que uno o el otro se marche, por la intolerancia de la convivencia dentro del grupo. En este caso, dentro del equipo estadounidense, el que tiene la puerta abierta es Lozano, ya que el entrenador cuenta con un gran respaldo de la directiva por sus resultados.

Publicidad

Publicidad

Ante este escenario desfavorable para el mexicano, con posible partida del club en invierno, Pachuca ya se frota las manos y se mantiene al acecho del desenlace de esta novela. Los ‘Tuzos’ formaron al talentoso futbolista con pasado en Italia y Países Bajos, y siempre han mantenido la ilusión de repatriar al crack que recientemente regresó a algunas convocatorias con la Selección Mexicana. ¿Será la oportunidad ideal para volver a casa a seis meses del Mundial?