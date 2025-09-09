El escandaloso penal con el que Bolivia le quita el repechaje a Venezuela rumbo al Mundial 2026

En uno de los dos partidos donde el arbitraje no tenía margen de error por todo lo que estaba en juego, se produjo una situación que encendió la polémica en todo el continente: con el último boleto al repechaje para el Mundial 2026 en disputa, un fallo del colegiado en El Alto incide directamente en la definición de la plaza final.

El episodio tuvo lugar en La Paz, cuando a Bolivia le cobraron un escandaloso penal a favor ante Brasil: antes del cierre del primer tiempo del partido, el juez cobró una infracción inexistente donde el jugador altiplánico se arroja al suelo sin recibir contacto alguno, pero finalmente el colegiado termina señalando la pena máxima.

En la revisión en la cabina de VAR, todas las imágenes y repeticiones evidenciaban precisamente que el defensa de Brasil no había cometido ninguna falta, pero incluso teniendo la herramienta el réferi no modificó su decisión y marcó el penal para Bolivia. Luego desde los doce pasos, Miguel Terceros anotó el 1-0 para ‘La Verde’.

Con este discutido fallo arbitral, el triunfo parcial le permite a Bolivia clasificarse al repechaje para la Copa del Mundo: Venezuela cayó por ¡6-3! como local ante Colombia, y esa derrota le deja la mesa servida al conjunto de La Paz. Si logra mantener la victoria hasta el final, se quedará con ese último cupo para soñar con el Mundial del año próximo.

La realidad de la tabla de posiciones apuntaba que, incluso con una derrota, Venezuela podía quedarse con el boleto si Bolivia empataba o perdía. Con este penal que no existió y que el árbitro cobró, la ‘Vinotinto’ se está quedando fuera del Mundial 2026 y Bolivia está avanzando a la siguiente fase en busca de la plaza restante de CONMEBOL.

Gracias a esta victoria, Bolivia está quedando en el 7° lugar con 20 puntos, y Venezuela ubicándose en la 8° posición con 18 unidades. Con estas colocaciones finales, el equipo de Oscar Villegas mantiene viva la ilusión de volver a una Copa del Mundo y los dirigidos por ‘Bocha’ Batista se quedan con las manos vacías y sin poder hacer historia.