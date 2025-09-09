Ya es oficial: Bolivia consiguió el boleto para disputar la instancia previa de la Copa del Mundo 2026 que determinará si jugará o no la fase de grupos de la cita mundialista. Durante muchos años esta etapa fue conocida como ‘repechaje’ o ‘repesca’, pero esta vez los últimos boletos se definirán a través de un formato inédito de mini torneo.

Dos selecciones de la Concacaf, una de la AFC (Asia), una de la CAF (África), otra de la OFC (Oceanía) y una de Conmebol se verán las caras en un particular torneo que contará con semifinales y final en la fecha FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31). Este certamen se llevará a cabo en México y el ranking tendrá un papel clave.

Aquellas dos selecciones de mejor clasificación en el ranking FIFA clasificarán directamente a la final, mientras que las cuatro peores se medirán en semifinales y deberán disputar dos encuentros para intentar clasificarse a la fase de grupos (que se sorteará en diciembre, antes del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo).

Miguel Terceros metió el gol de la victoria de Bolivia ante Brasil (Getty Images)

Bolivia actualmente es 78°, por lo que tiene chances de ser uno de los dos finalistas directos. Ahora bien, su rival todavía no está confirmado porque todavía no se definieron las Eliminatorias en las otras Confederaciones. Hasta el momento, el único país confirmado en el repechaje, además de la Verde es Nueva Caledonia (152° en el ranking FIFA), de Oceanía.

Posibles rivales de Bolivia en el torneo clasificatorio del Mundial 2026

Asia:

Qatar (53°)

Irak (58°)

Arabia Saudita (59°)

Emiratos Árabes Unidos (65°)

Omán (79°)

Indonesia (118°)

África:

Senegal (18°)

Camerún (51°)

Burkina Faso (63°)

Gabón (80°)

Oceanía:

Nueva Caledonia (152°) – CLASIFICADO

Concacaf:

Panamá (30°)

Costa Rica (40°)

Honduras (66°)

Jamaica (70°)

