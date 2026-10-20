La previa de la vuelta de semifinales entre Vasco Da Gama y Boca Juniors ha tenido todo tipo de condimentos que generaron expectativa de cara al desarrollo del mismo. Sin embargo, está claro que toda la atención se la llevó el curioso cambio de sede del segundo duelo de la serie de Copa Sudamericana 2026 que se jugará hoy.

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Cuando en un principio se supo que el cruce que se había conformado para la semifinal era este, también se informó que los brasileños serían locales en la revancha. Por reglamento, Boca Juniors disputaría el primer partido en su cancha (La Bombonera), y Vasco Da Gama haría lo propio la semana siguiente ante su público.

No obstante, los equipos esta noche no se enfrentarán en São Januario, la casa del Vasco, como correspondía dada la definición de las localías para esta llave de semifinales. Un par de días antes de este encuentro de vuelta de la serie de Copa Sudamericana 2026, CONMEBOL anunció oficialmente la mudanza del escenario del juego.

La determinación de la organización del torneo tuvo su argumento en el propio reglamento: la cancha de Vasco Da Gama no cumplía con los requisitos de CONMEBOL. La normativa exige estadios con capacidad de al menos 30 mil personas para las semifinales de la Copa Sudamericana, y São Januario apenas pasa los 20 mil.

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Ante tales circunstancias, Vasco Da Gama pidió oficialmente una ‘excepción’ para recibir a Boca Juniors, pero la Policía Militar consideraba que no estaba apta para albergar visitantes. São Januario es bastante pequeño para tener dos públicos con muchos aficionados, y por ello tuvo que mudarse a otra sede esta revancha de Copa.

Luego de una serie de idas y vueltas en medio de negociaciones entre partes, se confirmó que el Estadio Maracaná será el escenario de Vasco Da Gama vs. Boca Juniors. En este recinto de Río de Janeiro, los brasileños podrán tener sesenta mil fanáticos presentes por su lado, y los argentinos pudieron llevar cuatro mil hinchas de su parte.

El Maracaná aguarda por Vasco-Boca [Foto: Getty]