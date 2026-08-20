Los dos mejores delanteros del 'Peixe' no figuran en el once para la revancha de la serie copera. El motivo.

En una época de muchos altibajos de la institución, Santos buscará colarse entre los mejores ocho equipos de la Copa Sudamericana 2026. Para ello, deberá terminar la tarea que inició en casa y quitar de su camino al Macará, cuando lo visite esta tarde en un auspicioso cruce. Estos dos equipos abrirán la jornada vespertina futbolera.

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A falta de un rato para el puntapié inicial del partido, ambos clubes confirmaron sus formaciones para la revancha de los octavos de final, y los aficionados reaccionaron. Es que Neymar Jr y Gabigol no aparecen en la planilla de juego para el encuentro de este jueves. No solo no serán titulares sino que tampoco están en el banquillo.

Aunque parte de la fanaticada no estará de acuerdo, el club brasileño considera más importante el Brasileirao que la Copa Sudamericana, y a raíz de ello armaron la delegación. Entre los que viajaron a Ecuador a disputar el cruce de hoy ante Macará no estarán no solo Neymar y Gabigol, sino tampoco Barreal, Menino, Bontempo y Vinicius.

Sin Neymar ni Gabi, Santos va por la clasificación.

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Bajo esa concepción del Santos, con la que está de acuerdo su cuerpo técnico, Neymar Jr y Gabigol verán descanso y se quedaron entrenando para el fin de semana. Con varias bajas, el resto del plantel deberá hacer frente a esta vuelta de octavos de final e intentar eliminar a Macará, y clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana 2026.

A favor de Neymar Jr y Gabigol, ambos “hicieron los deberes” en la ida: el enganche dio dos asistencias y el ‘9’ anotó un gol en el 2-1 con el que Santos sacó ventaja. Sin dos de sus principales armas ofensivas, el ‘Peixe’ buscará mantener la diferencia lograda en el primer duelo de la serie y sacar boleto a la siguiente ronda.

¿Cuándo y dónde ver Macará vs. Santos por la Copa Sudamericana 2026?

El partido entre ecuatorianos y brasileños se disputará HOY jueves 20 de agosto, en el Estadio Bellavista (Ambato, Ecuador), a partir de las 16.00 horas del Centro de México. El encuentro de vuelta de los octavos de final será transmitido en vivo y en directo en exclusiva para México y el continente, por la plataforma Disney+ Premium.