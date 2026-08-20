¿Juega Neymar? Las alineaciones de Macará vs. Santos por la Copa Sudamericana 2026

El equipo brasileño tiene ventaja en la serie y busca un lugar entre los ocho mejores de la competición internacional.

Macará y Santos se enfrentan este jueves 20 de agosto por la vuelta de la serie de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño llega con ventaja después de haber ganado 2-1 en el partido de ida y buscará cerrar la clasificación como visitante.

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El encuentro en Ecuador comenzará a las 16:00 horas de la CDMX, en un duelo clave para definir quién logrará estar entre los ocho mejores de la competición internacional.

Alineación de Macará

Rodrigo Rodríguez

Bolaños

Jiménez

Medranda

Ayala

Cazares

Estacio

Martín Miranda

Viera

Campana

Posse

Alineación de Santos

Gabriel Brazão

Davizinho

Willian Arão

Luan Peres

Rafael Gonzaga

João Schmidt

Christian Oliva

Caballero

Miguelito

Rollheiser

Thaciano

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Además de Neymar, Santos no contará con Gabriel Barbosa (Gabigol), Álvaro Barreal e Igor Vinícius, por decisión del cuerpo técnico que decidió resguardarlos para lo que viene.

¿Dónde ver el partido?

El partido entre Macará y Santos se podrá seguir en México de manera exclusiva a través de Disney+ Premium.

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium y DSports / DGO

ESPN, Disney+ Premium y DSports / DGO Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz

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