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¿Juega Neymar? Las alineaciones de Macará vs. Santos por la Copa Sudamericana 2026

El equipo brasileño tiene ventaja en la serie y busca un lugar entre los ocho mejores de la competición internacional.

Santos quiere seguir avanzando en Sudamericana.
© Getty ImagesSantos quiere seguir avanzando en Sudamericana.

Macará y Santos se enfrentan este jueves 20 de agosto por la vuelta de la serie de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño llega con ventaja después de haber ganado 2-1 en el partido de ida y buscará cerrar la clasificación como visitante.

El encuentro en Ecuador comenzará a las 16:00 horas de la CDMX, en un duelo clave para definir quién logrará estar entre los ocho mejores de la competición internacional.

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Alineación de Macará

  • Rodrigo Rodríguez
  • Bolaños
  • Jiménez
  • Medranda
  • Ayala
  • Cazares
  • Estacio
  • Martín Miranda
  • Viera
  • Campana
  • Posse

Alineación de Santos

  • Gabriel Brazão
  • Davizinho
  • Willian Arão
  • Luan Peres
  • Rafael Gonzaga
  • João Schmidt
  • Christian Oliva
  • Caballero
  • Miguelito
  • Rollheiser
  • Thaciano

Además de Neymar, Santos no contará con Gabriel Barbosa (Gabigol), Álvaro Barreal e Igor Vinícius, por decisión del cuerpo técnico que decidió resguardarlos para lo que viene.

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¿Dónde ver el partido?

El partido entre Macará y Santos se podrá seguir en México de manera exclusiva a través de Disney+ Premium.

  • México: Disney+ Premium
  • Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium
  • Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium y DSports / DGO
  • Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz
  • España: LaLiga+

En sintesis

  • Macará y Santos disputan la vuelta de la Copa Sudamericana a las 16:00 hs.
  • Santos llega con ventaja tras ganar 2-1 en el partido de ida.
  • Disney+ Premium transmitirá el partido en vivo y de forma exclusiva en México.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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