¿Juega Neymar? Las alineaciones de Macará vs. Santos por la Copa Sudamericana 2026

Macará y Santos se enfrentan este jueves 20 de agosto por la vuelta de la serie de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño llega con ventaja después de haber ganado 2-1 en el partido de ida y buscará cerrar la clasificación como visitante.
El encuentro en Ecuador comenzará a las 16:00 horas de la CDMX, en un duelo clave para definir quién logrará estar entre los ocho mejores de la competición internacional.
Alineación de Macará
- Rodrigo Rodríguez
- Bolaños
- Jiménez
- Medranda
- Ayala
- Cazares
- Estacio
- Martín Miranda
- Viera
- Campana
- Posse
Alineación de Santos
- Gabriel Brazão
- Davizinho
- Willian Arão
- Luan Peres
- Rafael Gonzaga
- João Schmidt
- Christian Oliva
- Caballero
- Miguelito
- Rollheiser
- Thaciano
Además de Neymar, Santos no contará con Gabriel Barbosa (Gabigol), Álvaro Barreal e Igor Vinícius, por decisión del cuerpo técnico que decidió resguardarlos para lo que viene.
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¿Dónde ver el partido?
El partido entre Macará y Santos se podrá seguir en México de manera exclusiva a través de Disney+ Premium.
- México: Disney+ Premium
- Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium
- Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium y DSports / DGO
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz
- España: LaLiga+
En sintesis
- Macará y Santos disputan la vuelta de la Copa Sudamericana a las 16:00 hs.
- Santos llega con ventaja tras ganar 2-1 en el partido de ida.
- Disney+ Premium transmitirá el partido en vivo y de forma exclusiva en México.