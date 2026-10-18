A continuación, descubre cómo seguir la transmisión del duelo entre el 'Pirata' y el 'Millonario'.

El Clausura 2026 presenta el plato fuerte del domingo, con la participación del último campeón del futbol argentino, Belgrano, y el último subcampeón, River Plate. Los dos finalistas del campeonato pasado vuelven a chocar frente a frente, en el mismo estadio que en aquella definición, pero por la fase regular del nuevo torneo.

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Fecha y horario de Belgrano vs. River por el Clausura 2026:

El juego Belgrano vs. River Plate se celebrará HOY domingo 18 de octubre, en el último partido del día de la fecha en el Clausura 2026 de la Liga Profesional Argentina. El enfrentamiento está programado oficialmente para dar comienzo a partir de las 17.15 horas del Centro de México (20.15 hora local de Córdoba, Argentina).

Sede y estadio de Belgrano vs. River por el Clausura 2026:

El juego Belgrano vs. River Plate tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes, el más grande que tiene la ciudad de Córdoba. Si bien no es la “casa” de Belgrano, el local se mudó allí para poder recaudar dinero con la presencia de aficionados visitantes. Habrá más de 50 mil espectadores presentes en el escenario de hoy.

El Kempes aguarda por Belgrano y River [Foto: Getty]

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Canales para ver Belgrano vs. River EN VIVO por TV:

El juego Belgrano vs. River Plate no se podrá seguir por televisión en México, por medio de ninguna de las señales de TV abierta ni tampoco por las de cable. Por su parte, en Argentina el partido contará con la transmisión en directo y en exclusiva de la pantalla de ESPN Premium, canal incluido solo en el “pack futbol”.

Plataformas para ver Belgrano vs. River EN VIVO por streaming online:

El juego Belgrano vs. River Plate se podrá sintonizar en directo en México, en forma online, a través de las plataformas de paga Disney+ Premium y Fanatiz. Mientras tanto, en Argentina el encuentro no contará con ningún tipo de transmisión de streaming, según indica la grilla previa al compromiso de hoy.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Belgrano vs. River por el Clausura 2026:

Cuando el árbitro dé el pitazo inicial, se desarrollará la cobertura al instante de todas las jugadas que acontezcan en el juego de la Liga Profesional Argentina: