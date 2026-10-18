El Estadio Mario Alberto Kempes reabre sus puertas para albergar uno de los cruces más ‘morbosos’ que tiene la Liga Profesional Argentina, por sus antecedentes recientes. En la capital cordobesa se verán las caras Belgrano y River Plate, que comparten una vieja historia cuyos recuerdos favorecen más al local que a la visita.

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Se trata de un duelo “a todo o nada” para River Plate, que pone en juego muchas cosas ante el rival que lo mandó al descenso y que viene de ganarle una final de campeonato. El ‘Millonario’ podría quedar fuera de clasificación en su Zona y en la Tabla Anual si no vence a Belgrano este domingo por la tarde por la Liga Profesional Argentina.

¿Juega Martínez Quarta en Belgrano vs. River por el Clausura 2026?

En la previa del encuentro del Clausura 2026, se mencionaba la posibilidad de que Lucas Martínez Quarta, defensor de River, fuese “borrado” por el entrenador por bajo rendimiento. Sin embargo, esto no se dará: el zaguero central será titular y hará dupla con Otamendi, tal como venía sucediendo en los últimos compromisos del ‘Millonario’.

Martínez Quarta no sale del once ante Belgrano [Foto: Getty]

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La alineación confirmada de Belgrano ante River Plate:

Manuel Vicentini.

Leonardo Morales.

Alexis Maldonado.

Lisandro López.

Adrián Spörle.

Ramiro Hernandes.

Franco Vázquez.

Adrián Sánchez.

Emiliano Rigoni.

Lucas Zelarrayán.

Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

La alineación confirmada de River Plate ante Belgrano:

Santiago Beltrán.

Gonzalo Montiel.

Lucas Martínez Quarta.

Nicolás Otamendi.

Francisco Ortega.

Aníbal Moreno.

Tobías Andrada.

Tomás Galván.

Thiago Almada.

Ángel Correa.

Lucas Beltrán.

DT: Leonardo Ponzio.

¿Por qué no juegan Marcos Acuña y Sebastián Driussi en Belgrano vs. River?

En el caso de Marcos Acuña, el lateral izquierdo no llegó al ciento por ciento desde lo físico a este partido por el Clausura 2026, lo que lo marginó del cuadro titular. Por el lado de Sebastián Driussi, el delantero viene con la pólvora mojada y perdió el puesto por un partido, ya que Leo Ponzio le dio una oportunidad a Lucas Beltrán.