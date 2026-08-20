Dónde ver EN VIVO Liga de Quito vs. Mirassol por la Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming

Liga de Quito y Mirassol se enfrentan este jueves por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Liga de Quito y Mirassol se enfrentan este jueves 20 de agosto por el partido de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026. El decisivo encuentro se lleva a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador) y comienza a partir de las 16:00 hs (Tiempo del Centro de México).

Publicidad

Tras el empate 1-1 en el duelo de ida disputado en suelo brasileño, la serie se encuentra completamente abierta. El ganador de este enfrentamiento conseguirá el ansiado pase a los cuartos de final del certamen continental.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Liga de Quito y Mirassol de este jueves 20 de agosto por la Copa Libertadores se puede ver en México a través de la señal de ESPN 2 en televisión de paga y vía streaming por la plataforma de Disney+.

México: ESPN 2 y Disney+

ESPN 2 y Disney+ Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: beIN Sports, Fubo Sports y Fanatiz

beIN Sports, Fubo Sports y Fanatiz España: Movistar+

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Liga de Quito llega con la gran oportunidad de liquidar la eliminatoria ante su afición. La escuadra dirigida por Gustavo Álvarez viene motivada tras quedarse con el Superclásico ecuatoriano al vencer 1-0 a Aucas en la Liga Pro. Luego de rescatar la igualdad en el tramo final de la ida con gol de Michael Estrada, los Albos buscarán imponer las condiciones de su localía en la altura para inscribir su nombre en la siguiente ronda.

Por su parte, Mirassol viaja a tierras andinas en busca de dar el batacazo internacional en su histórica participación. El cuadro dirigido por Rafael Guanaes viene de tropezar duramente 5-1 ante Flamengo en el Brasileirão, pero ya sabe lo que es competir frente al club ecuatoriano tras cruzarse en la fase de grupos. El conjunto paulista apostará por mantener el orden defensivo y golpear al contragolpe para llevarse la clasificación a Brasil.

En sintesis

Liga de Quito y Mirassol juegan este jueves 20 de agosto por Copa Libertadores.

juegan este jueves 20 de agosto por Copa Libertadores. Estadio Rodrigo Paz Delgado albergará la vuelta de octavos tras empatar 1-1 en la ida.

albergará la vuelta de octavos tras empatar 1-1 en la ida. ESPN 2 y Disney+ transmiten el partido en vivo para el público en México.