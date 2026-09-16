El ex Palmeiras no figura en la alineación del equipo ecuatoriano para enfrentar a los brasileños. El motivo.

En la altura del Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito y Palmeiras definirán este miércoles por la tarde al segundo semifinalista de esta Copa Libertadores 2026. Ante una multitud presente en las tribunas, se llevará a cabo el partido de vuelta de los cuartos de final, donde el local intentará dar vuelta la historia escrita en la ida.

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De cara a este encuentro de carácter eliminatorio, el ‘morbo’ principal en el que habían puesto los fanáticos el ojo había sido a un personaje clave para ambos equipos. El carismático Deyverson no será titular en LDU hoy para verse las caras ante su ex club, en el juego donde uno quedará fuera y el otro se colará entre los cuatro mejores.

En este caso, Deyverson no solamente es una figura de interés por su característica forma de comportarse dentro del campo o por su calidad a la hora de jugar. Es que además el atacante es leyenda en Palmeiras tras darle un título de Copa Libertadores. El gol en aquella final ante Flamengo será inolvidable para la afición del Verdao.

En esta vuelta de cuartos de final, el delantero brasileño no será de la partida pues corre de atrás en la consideración del entrenador de Liga de Quito en la pelea por el puesto. Actualmente, Michael Estrada es el ‘9’ titular del elenco ecuatoriano, y será la referencia de área del dueño de casa para tratar de remontar la serie ante Palmeiras.

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De hecho, en el cruce de ida de esta llave de Copa Libertadores 2026, Deyverson sólo jugó 5 minutos en el Allianz Arena contra Palmeiras, ingresando sobre el final del partido. En esta revancha, irá al banco de suplentes de Liga de Quito y estará a la espera de su turno si es que el director técnico del equipo local decide mandarlo a la cancha.

Deyverson en sus minutos en la ida [Foto: Getty]

Para meterle presión al CT, Deyverson viene de marcar en su último partido ante Deportivo Cuenca, donde Liga de Quito rotó jugadores y puso un combinado alternativo. Allí, el brasileño aprovechó su oportunidad, marcó un gol y llega afilado a esta revancha de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras. ¿Anotará ante su ex equipo?