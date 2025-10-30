¿Cuántos goles necesita Palmeiras para eliminar a Liga de Quito de la Copa Libertadores 2025 y avanzar a la final?

El jueves pasado no fue el ideal para Palmeiras. Aunque el factor altura influyó mucho para que Liga de Quito se quedara con la ida de las semifinales de la Copa Libertadores con un contundente 3-0, pocos imaginaban que el Verdao se iba a encontrar con un escenario tan negativo en la vuelta que se disputa este 30 de octubre en San Pablo.

El Allianz Parque estará colmado por completo, porque el equipo necesita el apoyo de sus aficionados para remontar una llave muy difícil y conseguir la épica. Claro, desde el primer instante hasta el último o que consiga la paridad en el marcador global, será dueño del terreno y el balón, por lo que todas las miradas estarán puestas en ver cómo resuelve el dilema en el que se metió.

Los resultados que necesita Palmeiras para eliminar a Liga de Quito

Por su parte, Liga sabe que el reloj es su mayor aliado, pero también puede ser su peor enemigo si no logra sostener la diferencia. Para ponerle números claros a la historia, Palmeiras necesita ganar por cuatro goles o más para avanzar directamente a la final, mientras que una ventaja de tres tantos lo pone en la definición por penales. Cualquier otro resultado lo deja fuera de competencia automáticamente. No hay tiempo extra ni vale doble el gol de visitante.

No será una misión nada sencilla para el Verdao, que en el frente de ataque contará con la dupla que está en estado de gracia. Sobre Vitor Roque y José Manuel López estará la responsabilidad ofensiva de un equipo paulista que necesita convertir pronto para no caer en la ansiedad y el nerviosismo de ver como pasa el tiempo sin vulnerar la resistencia de la portería rival.

La Liga optará por una postura defensiva, similar a la situación que vivió con San Pablo en la instancia anterior, donde resistió como pudo el 2-0 conseguido en casa para llegar a donde está hoy, con la ilusión intacta de avanzar a la gran definición en Lima donde espera Flamengo.

