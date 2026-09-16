El emblema y el crack del 'Verdao' no saltan a la cancha en la revancha de la serie. ¿Qué sucedió?

Palmeiras sacó un marcador ajustado a su favor en el arranque de la serie y no tendrá margen de error cuando visite hoy a Liga de Quito en los 2850 metros de la capital ecuatoriana. En la vuelta de los cuartos de final de esta Copa Libertadores 2026, intentarán sostener la ventaja que tienen en la llave y llevarse el boleto a las semis.

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Mientras que en el dueño de casa sorprendió la ausencia de Deyverson en el once inicial del compromiso, en la visita asombra la falta de Gustavo Gómez y Vitor Roque. El capitán del Palmeiras y la joya del cuadro brasileño no estarán entre los futbolistas que comenzarán la revancha de la serie esta tarde ante el duro Liga de Quito.

Por el lado de Gustavo Gómez, el marcador central paraguayo se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas en la fase final de esta Copa Libertadores 2026. El defensa recibió una amonestación incómoda en el partido de ida, que automáticamente lo dejó afuera de la vuelta y es una baja sensible para el Palmeiras.

En el caso de Vitor Roque, el talentoso delantero brasileño no estará desde el inicio por decisión táctica de Abel Ferreira, el exitoso director técnico del ‘Verdao’. Su no-aparición en el elenco titular contra Liga de Quito es aún más llamativa luego de que haya convertido un tanto el fin de semana en el Clásico ante Sao Paulo.

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Roque al banco, López titular en Ecuador [Foto: Imago]

Con la ausencia de Gustavo Gómez (ni convocado) y Vitor Roque (en la banca), esta es la alineación confirmada del Palmeiras para medirse ante Liga de Quito en la altura: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Alexander Barboza, Bruno Fuchs; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Jhon Arias; José López.

En la vereda de enfrente, sin Deyverson (comienza de suplente), así será la alineación del local para jugar la vuelta de cuartos de final del a Copa Libertadores 2026: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Richard Mina, Ricardo Adé, Luis Segovia, Yerlin Quiñónez; Juanse Rodríguez, Lucas Rodríguez, Sebastián González; Janner Corozo; Michael Estrada.