Lionel Messi convirtió un nuevo gol con Inter Miami y así quedó la carrera de los 1000 con Cristiano Ronaldo

El argentino volvió a romper las redes con Las Garzas y se ilusiona con llegar a la cifra tan anhelada.

Imparable. Es apenas una de las tantas palabras que sirven para describir la interminable carrera de Lionel Messi. El argentino brilla en Inter Miami y este miércoles convirtió un nuevo tanto que le permitió volver a encender la carrera de los 1000 goles con Cristiano Ronaldo.

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Así fue el nuevo gol de Messi en Inter Miami

Luego de recibir una habilitación por el costado derecho del área grande, Messi no dudó. Lionel se decidió a encarar a su marcador y realizó sus típicos recortes hacia adentro para perfilarse de la mejor manera posible y definir al segundo poste, inatajable para el portero. Así, Inter Miami se colocaba 2-1 ante Philadelphia Union en condición de visitante en la primera mitad.

¡GOOOL de Leo Messi a favor de @InterMiamiCF!



El 🇦🇷🐐 engancha dentro del área, busca el espacio y lanza un remate para el empate parcial. pic.twitter.com/4TOq3H7pT8 — MLS Español (@MLSes) August 20, 2026

¿Cómo está la pelea entre Messi y Cristiano Ronaldo por los 1000 goles?

Con estas conquistas, Lionel Messi alcanzó los 922 goles en su carrera profesional, repartidos entre 1166 partidos disputados en total. Además, suma 422 asistencias, lo cual marca que participó en forma directa en 1344 tantos en su trayectoria, un promedio de más de uno por juego. Números exorbitantes que agrandan su leyenda.

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Al mismo tiempo, sin retornar todavía a la actividad con el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ostenta 976 goles, por lo que todavía está por encima de su archirrival en la contienda individual. El portugués, tres años mayor al argentino, ha marcado hasta el momento 55 tantos más que Messi en la lucha por ser el máximo anotador de la historia.

En síntesis