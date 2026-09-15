Conoce cómo seguir en directo la transmisión de la revancha de los cuartos de final de la Copa.

En uno de los juegos decisivos de la temporada del futbol continental, Sao Paulo y Boca Juniors definirán el ganador de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Cícero Pompeu de Toledo será el anfitrión del encuentro de vuelta, donde uno de los dos se meterá entre los cuatro mejores y el otro será eliminado.

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¿Cómo quedó la ida de Sao Paulo vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026?

El primer enfrentamiento de la llave finalizó con triunfo 1-0 de Boca Juniors en La Bombonera ante Sao Paulo en Argentina, gracias a la anotación del uruguayo Miguel Merentiel. De este modo, el ‘Xeneize’ viajó a Brasil con una ventaja mínima que intentará sostener en el Morumbí, donde jugará ante el ‘Tricolor’ la esperada revancha.

¿A qué hora juegan Sao Paulo vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026?

El duelo entre brasileños y argentinos se llevará a cabo HOY martes 15 de septiembre, en el Estadio Morumbí, por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El segundo compromiso de la serie internacional está estipulado para dar comienzo desde las 18.30 hora CDMX (21.30 hora de Brasil y Argentina).

Sao Paulo y Boca definen la serie en Brasil [Foto: Getty]

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¿Dónde ver EN VIVO Sao Paulo vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026?

En México, el cruce entre el ‘Tricolor’ y el ‘Xeneize’ no contará con transmisión de ningún tipo para aquellos aficionados que habitan en todo el territorio nacional. Según la grilla televisiva del juego de vuelta de cuartos de final, ningún canal de televisión ni plataforma de streaming pasará el choque eliminatorio en el país.

En Argentina, la revancha de la serie copera irá en televisión a través de DSports, y en forma online por las plataformas de DGo, Paramount+ y Amazon Prime Video. En Brasil, el compromiso será transmitido en televisión por medio de las señales de SBT y de ESPN, por streaming en la pantalla de Disney+ Premium.

¿Cuál será el rival del ganador de Sao Paulo vs. Boca?

El vencedor de esta llave clasificará a las semifinales de la corriente Copa Sudamericana 2026, donde se medirá ante Vasco Da Gama o Independiente Santa Fé. Esa otra serie entre brasileños y colombianos también se definirá este martes, por lo que con el correr de la noche quedará conformado el próximo enfrentamiento.