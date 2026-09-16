¿Cuántos goles necesita Atlético Mineiro para remontar la serie vs. Santos en la Copa Sudamericana 2026?

El Galo sabe que tiene una dura misión por delante pero intentará conseguir una hazaña ante su público.

¿Cuántos goles necesita Atlético Mineiro para remontar la serie vs. Santos?

Atlético Mineiro se juega a todo o nada su continuidad en la Copa Sudamericana en la vuelta de los cuartos de final. Tras la caída 2-0 sufrida en la ida disputada en la Vila Belmiro, el conjunto de Belo Horizonte recibe al ‘Peixe’ con la presión absoluta de su público y la obligación de mostrar una versión arrolladora en el Arena MRV para no quedar eliminado en casa.

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Para mantener vivas sus aspiraciones, el cálculo matemático del Galo es muy claro. Si logra imponerse por una ventaja exacta de dos goles (2-0, 3-1, 4-2, etc.), Atlético Mineiro igualará el marcador global y llevará la definición directamente a la tanda de penales.

En cambio, si el equipo tapatío o el conjunto de Belo Horizonte consigue ganar por una diferencia de tres goles o más, sellará su boleto directo a las semifinales de la competición. Por el contrario, cualquier triunfo por un solo gol de distancia, un empate o una nueva derrota dejará automáticamente fuera del certamen al elenco local.

Cabe remarcar que en las instancias de eliminación directa de la CONMEBOL ya no rige la regla del gol de visitante como criterio de desempate. El vencedor de esta emocionante llave brasileña avanzará de fase y se medirá en la antesala de la gran final contra el ganador del cruce entre Montevideo City Torque y Cienciano, serie que se define este jueves.

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En síntesis