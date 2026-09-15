El capitán del cuadro tricolor no será parte del encuentro de esta noche en Brasil. La razón de su baja.

Tras la derrota en el clásico local, Sao Paulo buscará pasar página y darle una gran alegría a su afición este martes en el Estadio Morumbí: intentará eliminar a Boca Juniors. El conjunto brasileño recibe a los argentinos en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie en la cual marchan por detrás.

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El equipo de Dorival Jr sufrió una derrota por la mínima en la apertura de la llave allí en Buenos Aires, y necesita ganar por dos goles para clasificar o por uno para ir a penales. En casa y ante su público, Sao Paulo sabe que se hace fuerte y tratarán de empujar todos juntos para dar vuelta el resultado y quedarse con el boleto a semis.

Tal lo dicho, Sao Paulo necesita goles y ganar, pero para ello se chocará con una gran adversidad. Su centrodelantero Jonathan Calleri no jugará la revancha de la serie ante Boca Juniors esta noche. El capitán y goleador del cuadro local no integra la convocatoria de jugadores para afrontar el segundo cruce de estos cuartos de final.

Lamentablemente para el elenco brasileño, su referente debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas en la fase final de la Copa Sudamericana 2026. En el duelo de ida ante Boca Juniors, Jonathan Calleri fue amonestado, superó el límite de cartulinas amarillas recibidas y quedó descartado así para la vuelta.

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El momento de la suspensión de Calleri [Foto: Getty]

Ante la baja de Jonathan Calleri, el futbolista que se perfila para reemplazarlo es Gustavo Santana, que se metería en el once titular. Es un centroatacante de apenas 21 años, con apenas 4 partidos jugados en Primera División. El juvenil haría dupla de ataque con Luciano, el otro artillero que sí estuvo de arranque en la ida y hoy también.

De esta manera, el goleador argentino no será responsable de la eliminación de su ex equipo de la Copa Sudamericana 2026 si Sao Paulo remonta en la revancha en Brasil. Antes del desarrollo de la serie, en Boca Juniors temían por la “ley del ex”, pero Jonathan Calleri no pudo convertir en la ida y ahora no jugará la vuelta por la clasificación.