El ex Tottenham es el gran ausente para el juego entre el 'Xeneize' y el 'Tricolor'. El motivo de su baja.

Boca Juniors y Sao Paulo protagonizarán el plato fuerte del martes en la agenda futbolera del día, con un verdadero partidazo en La Bombonera entre argentinos y brasileños. Un duelo de clubes históricos tomará el centro de la escena esta noche en Buenos Aires, en el marco de la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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En la previa del encuentro de hoy que dará comienzo a la serie internacional, los aficionados quedaron sorprendidos con una ausencia importante que tendrá el juego. El emblemático Lucas Moura no jugará el partido entre Boca Juniors y Sao Paulo, pudiendo haber sido la gran estrella que se haga presente además de Leandro Paredes.

Desafortunadamente para el cuadro visitante, el delantero está en plena etapa de recuperación de una larga lesión que lo tiene marginado de las canchas desde hace tiempo. A raíz del problema físico que le tocó sobrepasar, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por el staff médico de Sao Paulo, entrando en reposo y rehabilitación.

Lucas Moura y su lesión en Sao Paulo [Foto: Getty]

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La lesión de Lucas Moura se produjo hace ya cuatro meses, en mayo, y se trató de una rotura completa del tendón del recto femoral de la pierna derecha. Por ese motivo, el brasileño no fue inscripto en la lista de jugadores de Sao Paulo para jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Así, no viajó para enfrentar a Boca Juniors.

Con la ausencia de Lucas Moura, la alineación confirmada de Sao Paulo para visitar a Boca Juniors por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 será: Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, José Sabino; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. Dorival Jr va por el triunfo sin su gran estrella.

El partido entre Boca Juniors y Sao Paulo se disputará HOY martes 8 de septiembre, en el Estadio Alberto J. Armando, desde las 18.30 hora CDMX (21.30 hora Argentina). El encuentro contará con la transmisión en México del canal de televisión de cable de ESPN 3, y por streaming en forma online, de la plataforma paga Disney+ Premium.