Está todo listo para la vuelta a la actividad de la Selección Mexicana: este sábado por la tarde, el ‘Tri’ retomará su calendario y afrontará uno de los últimos desafíos previos al Mundial. En esta oportunidad, el adversario de turno servirá como una evaluación más que interesante para determinar cuál es la actualidad del combinado nacional: del otro lado estará la Selección Uruguaya.
El ‘Tri’ llega a este enfrentamiento luego de igualar 1-1 con Ecuador en su última presentación de la pasada jornada FIFA, gracias al tanto de Germán Berterame. Por su parte, la ‘Celeste’ arriba a este partido tras vencer por 2-1 a Uzbekistán, con los goles de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria. Ahora, tendrán ambos una prueba mejor que lo que fueron sus últimos juegos.
Tanto México como Uruguay estarán en el Mundial 2026, y es un cruce que probablemente pueda reeditarse en el torneo del año próximo, lo cual hace aún más competitivo y atractivo el juego del día de la fecha. Los de Javier Aguirre se clasificaron por ser anfitriones de la competencia, en tanto que los de Marcelo Bielsa estarán por haber terminado cuartos en las Eliminatorias Sudamericanas.
El compromiso entre México y Uruguay, en el marco de un amistoso de preparación para la Copa del Mundo, tendrá lugar HOY sábado 15 de noviembre, desde el Estadio TSM Corona (la casa del Santos Laguna en Torreón), y dará comienzo a partir de las 19.00 hora CDMX, colocándose así como el plato fuerte de la franja horaria ‘pico’ del día.
El encuentro de esta tarde-noche será transmitido en todo el territorio mexicano en televisión por las pantallas de TUDN, Azteca 7 y Canal 5, y de manera online por las plataformas de ViX Premium y Azteca Deportes Network. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip, en la narración al instante de todos los acontecimientos del amistoso internacional de selecciones.
