Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre la Selección Mexicana y Uruguay, por un nuevo amistoso de preparación camino al Mundial 2026. ¡El mejor partido del sábado lo sintonizas con nosotros!

El 'Tri' y la 'Celeste' se verán las caras HOY sábado 15 de noviembre, a partir de las 19.00 horas del Centro de México (22.00 hora Uruguay). El juego tendrá como sede al Estadio TSM Corona, localizado en la ciudad de Torreón. Será el anteúltimo partido del año para ambas selecciones.

Los fanáticos mexicanos se agrupan en los alrededores de la casa del Santos Laguna, a falta de una hora y media para el comienzo del encuentro. Buen clima en la antesala del amistoso , a la espera de los (pocos) simpatizantes uruguayos que también dirán presente para acompañar a sus futbolistas.

En menor cantidad pero suficiente para representar los colores de la 'Celeste', la parcialidad charrúa ya ingresó al predio para alentar al equipo de Marcelo Bielsa en el amistoso. México es un país que congrega habitantes de muchas nacionalidades, por lo que no sólo serán turistas los uruguayos presentes.

En los instantes previos al pitazo inicial en Cohauila, la FMF compartió un mensaje de paz como suele hacerse en todos los partidos regulados por la FIFA. "Estamos listos para apoyar a nuestra Selección en Torreón. Somos México y respetamos al rival en las gradas. El futbol es de todos y para todos. ¡No al grito homofóbico!", escribió la cuenta oficial.

Está todo listo para la vuelta a la actividad de la Selección Mexicana: este sábado por la tarde, el ‘Tri’ retomará su calendario y afrontará uno de los últimos desafíos previos al Mundial. En esta oportunidad, el adversario de turno servirá como una evaluación más que interesante para determinar cuál es la actualidad del combinado nacional: del otro lado estará la Selección Uruguaya.

El ‘Tri’ llega a este enfrentamiento luego de igualar 1-1 con Ecuador en su última presentación de la pasada jornada FIFA, gracias al tanto de Germán Berterame. Por su parte, la ‘Celeste’ arriba a este partido tras vencer por 2-1 a Uzbekistán, con los goles de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria. Ahora, tendrán ambos una prueba mejor que lo que fueron sus últimos juegos.

Tanto México como Uruguay estarán en el Mundial 2026, y es un cruce que probablemente pueda reeditarse en el torneo del año próximo, lo cual hace aún más competitivo y atractivo el juego del día de la fecha. Los de Javier Aguirre se clasificaron por ser anfitriones de la competencia, en tanto que los de Marcelo Bielsa estarán por haber terminado cuartos en las Eliminatorias Sudamericanas.

El compromiso entre México y Uruguay, en el marco de un amistoso de preparación para la Copa del Mundo, tendrá lugar HOY sábado 15 de noviembre, desde el Estadio TSM Corona (la casa del Santos Laguna en Torreón), y dará comienzo a partir de las 19.00 hora CDMX, colocándose así como el plato fuerte de la franja horaria ‘pico’ del día.

El encuentro de esta tarde-noche será transmitido en todo el territorio mexicano en televisión por las pantallas de TUDN, Azteca 7 y Canal 5, y de manera online por las plataformas de ViX Premium y Azteca Deportes Network. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip, en la narración al instante de todos los acontecimientos del amistoso internacional de selecciones.