El Club de Futbol Monterrey se encuentra ante la posibilidad de repetir lo que alcanzó merecidamente el año pasado: meterse en una nueva final de la Liga MX. Tras el triunfo conseguido en el partido de ida, el equipo regio buscará liquidar la semifinal ante Toluca como visitante. Si lo logra, sacará su boleto a la serie por el título.

Los ‘Rayados’ llegan a la revancha con una ventaja de un gol tras la victoria por la mínima en casa, e intentarán mantener esa diferencia. El conjunto albiazul sabe que no sólo tiene la chance de alcanzar la definición, sino también eliminar al campeón vigente y quitarle la corona. Si Monterrey pasa, habrá nuevo rey en el futbol mexicano.

Para este segundo juego de la llave, Domenec Torrent dispondrá de una formación ‘emparchada’ ya que cuenta con algunos jugadores tocados. Tanto Lucas Ocampos como Tecatito Corona viajaron con el grupo, pero no jugarían y serían bajas sensibles en ataque. En un campo difícil como el Nemesio Diez, dolerán aún más.

Santiago Mele no será de la partida en la vuelta de Toluca vs. Rayados:

De los que eran habituales titulares, además de los mencionados delanteros, Santiago Mele no integrará el once inicial del Monterrey para visitar a los ‘Diablos Rojos’. El guardameta charrúa será parte de la delegación y firmará planilla, pero estará entre las alternativas del banco de suplentes junto al cuerpo técnico.

La ausencia del portero uruguayo en este duelo decisivo pasa por una decisión técnica por bajo rendimiento en el semestre. Santiago Mele lleva cuatro partidos seguidos sin ser el arquero titular, y Luis Cárdenas le ha ganado definitivamente el puesto. No ataja desde que recibió 4 goles ante Chivas, el pasado 8 de noviembre.

Esta marginación de Santiago Mele comenzó a generar preocupación en el seno de la Selección de Uruguay. Es que para su entrenador Marcelo Bielsa, el jugador de Rayados es el arquero titular de su escuadra nacional. Estando a seis meses del inicio del Mundial, si no vuelve a tener minutos pronto le causará un verdadero problema.

Santiago Mele encendió las alarmas en Uruguay [Foto: Getty]

La alineación de Rayados para la vuelta ante Toluca:

Con la suplencia de Santiago Mele, los once elegidos para visitar a Toluca por la vuelta de semifinales del Apertura 2025 serían los siguientes: Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, John Stefan Medina, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz, Oliver Torres; Sergio Canales y Germán Berterame. Con las lesiones de Ocampos y Corona, podría pasar a un 5-3-2 más conservador.