Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL 2026

Qué partidos se juegan HOY martes 9 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Jornada clave de clasificación rumbo a la Copa del Mundo con acción en distintas confederaciones y selecciones que buscan acercarse al objetivo.

Por Ramiro Canessa

Los partidos de eliminatorias del 9 de septiembre.
© Getty ImagesLos partidos de eliminatorias del 9 de septiembre.

La fecha FIFA está llegando a su fin y este martes se jugarán más partidos de eliminatorias en distintas confederaciones, todos en busca de un lugar en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Faltan menos de 12 meses para que arranque la competición y serán 48 los países que participen, con el nuevo formato que implementó la FIFA.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf tras el empate de Panamá y la victoria de Surinam

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf tras el empate de Panamá y la victoria de Surinam

Mientras tanto, estos son los encuentros que se jugarán hoy martes 9 de septiembre y que definirán posiciones importantes de cara a la clasificación. Los partidos se repartirán entre UEFA, CONMEBOL, CONCACAF y CAF, con horarios distintos según la confederación y el continente.

Agenda de partidos de eliminatorias UEFA (Europa)

10:00 – Armenia vs. República de Irlanda (Grupo F)
10:00 – Azerbaiyán vs. Ucrania (Grupo D)
12:45 – Noruega vs. Moldavia (Grupo I)
12:45 – Chipre vs. Rumanía (Grupo H)
12:45 – Francia vs. Islandia (Grupo D)
12:45 – Hungría vs. Portugal (Grupo F)
12:45 – Serbia vs. Inglaterra (Grupo K)
12:45 – Albania vs. Letonia (Grupo K)
12:45 – Bosnia y Herzegovina vs. Austria (Grupo H)

Publicidad

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos de eliminatorias CONMEBOL (Sudamérica)

17:00 – Ecuador vs. Argentina
17:30 – Chile vs. Uruguay
17:30 – Bolivia vs. Brasil
17:30 – Venezuela vs. Colombia
17:30 – Perú vs. Paraguay

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos de eliminatorias CONCACAF

18:00 – Curazao vs. Bermudas
18:00 – Jamaica vs. Trinidad y Tobago
20:00 – Honduras vs. Nicaragua
20:00 – Costa Rica vs. Haití

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos de eliminatorias CAF (África)

07:00 – Kenia vs. Seychelles
07:00 – Tanzania vs. Níger
07:00 – Sierra Leona vs. Etiopía
07:00 – Namibia vs. Santo Tomé y Príncipe
07:00 – Zimbabue vs. Ruanda
10:00 – Burkina Faso vs. Egipto
10:00 – Cabo Verde vs. Camerún
10:00 – RD Congo vs. Senegal
10:00 – Togo vs. Sudán
10:00 – Sudáfrica vs. Nigeria
13:00 – Gabón vs. Costa de Marfil
13:00 – Gambia vs. Burundi
13:00 – Angola vs. Mauritius
13:00 – Mauritania vs. Sudán del Sur
13:00 – Benin vs. Lesoto

Publicidad

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Países que ya están clasificados al Mundial 2026

  • Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá
  • Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay
  • AFC (Asia): Japón, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán, Jordania, Irán
  • CAF (África): Marruecos, Túnez
  • OFC (Oceanía): Nueva Zelanda
¿Por qué México y Estados Unidos no juegan las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026?

ver también

¿Por qué México y Estados Unidos no juegan las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026?

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juega Lionel Messi en Ecuador vs. Argentina?
Conmebol

¿Por qué no juega Lionel Messi en Ecuador vs. Argentina?

Messi 'se lleva' a otro histórico: el emblema de Argentina que avisó que no seguirá en la Selección
Conmebol

Messi 'se lleva' a otro histórico: el emblema de Argentina que avisó que no seguirá en la Selección

¿Qué necesitan Venezuela y Bolivia para clasificar al Mundial 2026?
Conmebol

¿Qué necesitan Venezuela y Bolivia para clasificar al Mundial 2026?

Las alineaciones de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas
Conmebol

Las alineaciones de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo