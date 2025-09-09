Qué partidos se juegan HOY martes 9 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La fecha FIFA está llegando a su fin y este martes se jugarán más partidos de eliminatorias en distintas confederaciones, todos en busca de un lugar en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Faltan menos de 12 meses para que arranque la competición y serán 48 los países que participen, con el nuevo formato que implementó la FIFA.

Mientras tanto, estos son los encuentros que se jugarán hoy martes 9 de septiembre y que definirán posiciones importantes de cara a la clasificación. Los partidos se repartirán entre UEFA, CONMEBOL, CONCACAF y CAF, con horarios distintos según la confederación y el continente.

Agenda de partidos de eliminatorias UEFA (Europa)

10:00 – Armenia vs. República de Irlanda (Grupo F)

10:00 – Azerbaiyán vs. Ucrania (Grupo D)

12:45 – Noruega vs. Moldavia (Grupo I)

12:45 – Chipre vs. Rumanía (Grupo H)

12:45 – Francia vs. Islandia (Grupo D)

12:45 – Hungría vs. Portugal (Grupo F)

12:45 – Serbia vs. Inglaterra (Grupo K)

12:45 – Albania vs. Letonia (Grupo K)

12:45 – Bosnia y Herzegovina vs. Austria (Grupo H)

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos de eliminatorias CONMEBOL (Sudamérica)

17:00 – Ecuador vs. Argentina

17:30 – Chile vs. Uruguay

17:30 – Bolivia vs. Brasil

17:30 – Venezuela vs. Colombia

17:30 – Perú vs. Paraguay

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos de eliminatorias CONCACAF

18:00 – Curazao vs. Bermudas

18:00 – Jamaica vs. Trinidad y Tobago

20:00 – Honduras vs. Nicaragua

20:00 – Costa Rica vs. Haití

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos de eliminatorias CAF (África)

07:00 – Kenia vs. Seychelles

07:00 – Tanzania vs. Níger

07:00 – Sierra Leona vs. Etiopía

07:00 – Namibia vs. Santo Tomé y Príncipe

07:00 – Zimbabue vs. Ruanda

10:00 – Burkina Faso vs. Egipto

10:00 – Cabo Verde vs. Camerún

10:00 – RD Congo vs. Senegal

10:00 – Togo vs. Sudán

10:00 – Sudáfrica vs. Nigeria

13:00 – Gabón vs. Costa de Marfil

13:00 – Gambia vs. Burundi

13:00 – Angola vs. Mauritius

13:00 – Mauritania vs. Sudán del Sur

13:00 – Benin vs. Lesoto

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Países que ya están clasificados al Mundial 2026

Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá

México, Estados Unidos, Canadá Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay AFC (Asia): Japón, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán, Jordania, Irán

Japón, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán, Jordania, Irán CAF (África): Marruecos, Túnez

Marruecos, Túnez OFC (Oceanía): Nueva Zelanda