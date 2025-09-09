Qué partidos se juegan HOY martes 9 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La fecha FIFA está llegando a su fin y este martes se jugarán más partidos de eliminatorias en distintas confederaciones, todos en busca de un lugar en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Faltan menos de 12 meses para que arranque la competición y serán 48 los países que participen, con el nuevo formato que implementó la FIFA.
Mientras tanto, estos son los encuentros que se jugarán hoy martes 9 de septiembre y que definirán posiciones importantes de cara a la clasificación. Los partidos se repartirán entre UEFA, CONMEBOL, CONCACAF y CAF, con horarios distintos según la confederación y el continente.
Agenda de partidos de eliminatorias UEFA (Europa)
10:00 – Armenia vs. República de Irlanda (Grupo F)
10:00 – Azerbaiyán vs. Ucrania (Grupo D)
12:45 – Noruega vs. Moldavia (Grupo I)
12:45 – Chipre vs. Rumanía (Grupo H)
12:45 – Francia vs. Islandia (Grupo D)
12:45 – Hungría vs. Portugal (Grupo F)
12:45 – Serbia vs. Inglaterra (Grupo K)
12:45 – Albania vs. Letonia (Grupo K)
12:45 – Bosnia y Herzegovina vs. Austria (Grupo H)
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Agenda de partidos de eliminatorias CONMEBOL (Sudamérica)
17:00 – Ecuador vs. Argentina
17:30 – Chile vs. Uruguay
17:30 – Bolivia vs. Brasil
17:30 – Venezuela vs. Colombia
17:30 – Perú vs. Paraguay
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Agenda de partidos de eliminatorias CONCACAF
18:00 – Curazao vs. Bermudas
18:00 – Jamaica vs. Trinidad y Tobago
20:00 – Honduras vs. Nicaragua
20:00 – Costa Rica vs. Haití
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Agenda de partidos de eliminatorias CAF (África)
07:00 – Kenia vs. Seychelles
07:00 – Tanzania vs. Níger
07:00 – Sierra Leona vs. Etiopía
07:00 – Namibia vs. Santo Tomé y Príncipe
07:00 – Zimbabue vs. Ruanda
10:00 – Burkina Faso vs. Egipto
10:00 – Cabo Verde vs. Camerún
10:00 – RD Congo vs. Senegal
10:00 – Togo vs. Sudán
10:00 – Sudáfrica vs. Nigeria
13:00 – Gabón vs. Costa de Marfil
13:00 – Gambia vs. Burundi
13:00 – Angola vs. Mauritius
13:00 – Mauritania vs. Sudán del Sur
13:00 – Benin vs. Lesoto
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Países que ya están clasificados al Mundial 2026
- Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá
- Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay
- AFC (Asia): Japón, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán, Jordania, Irán
- CAF (África): Marruecos, Túnez
- OFC (Oceanía): Nueva Zelanda
