Por el amistoso internacional de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana enfrentó a Uruguay en el Estadio TSM de la ciudad de Torreón y empataron 0-0 sin muchas emociones. El Tri sufrió un ambiente incómodo por la reacción de la afición mexicana en el recinto y uno de los apuntados fue el DT.

Tras el compromiso, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa y analizó el partido ante la Celeste: “Fue un partido igualado a todas luces. Yo viví un partido intenso, mis jugadores lo hicieron… tuvimos un poquito mejores cosas nosotros en cuanto a números: tiros a gol, posesión de balón, pases completados“.

Y agregó: “No fuimos capaces de ganar… tampoco creo que merecíamos otro resultado que fuera perder“. Además, destaco la labora de sus dirigidos: “Me voy con la satisfacción de que el equipo muestra cosas, muestra buena actitud, intensidad. Dimos la cara“.

No dejó la chance de señalar que el equipo tuvo una evolución tras la goleada 4-0 en contra en octubre: “Dimos ese pasito, ¿No? de Colombia para acá, creo que mejoramos con Ecuador, creo que también dimos un pasito hacia adelante. Vamos a ver si somos consistentes contra Paraguay“.

También se dio lugar para hablar sobre los abucheos al portero Raúl Rangel: “A ver, yo no soy quien para juzgar a la afición… son libres y soberanos para expresarse”. “Pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo. No tengo autoridad para hacer eso“, cerró.

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Mexicana por la Fecha FIFA?

De cara al segundo compromiso de la Fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana se medirá ante la Selección de Paraguay. El encuentro será el próximo martes 18 de noviembre desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Alamodome de la ciudad de San Antonio, estado de Texas.

