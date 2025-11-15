Es tendencia:
¿Por qué no juega Federico Valverde en México vs. Uruguay por el amistoso internacional?

El mediocentro uruguayo no será parte del duelo amistoso de la Celeste ante el Tri en Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón.

En el marco de un amistoso internacional, Uruguay visita a México este sábado 15 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón. Ambos conjuntos van por una victoria que les dé confianza de cara al final del 2025.

Para este encuentro, el estratega Marcelo Bielsa no contará en el equipo titular con Federico Valverde, que ni siquiera está convocado. El jugador sufrió una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y es baja para la Fecha FIFA de la Celeste.

¿Quiénes será el reemplazo de Federico Valverde en México vs. Uruguay?  

Con esta noticia, el volante Giorgian De Arrascaeta, del Flamengo de Brasil, tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en la lista para la Copa del Mundo del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Uruguay vs. México sin Federico Valverde?  

Sin Federico Valverde, el conjunto celeste formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el Tri: Rochet; Nández, Araujo, Cáceres, Olivera; Ugarte, Bentancur, De Arrascaeta; Araujo, Rodríguez y Aguirre.

