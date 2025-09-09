Es tendencia:
¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Argentina cierra su participación en las eliminatorias sudamericanas en su visita a Ecuador.

Por Ramiro Canessa

Ecuador vs. Argentina por las eliminatorias sudamericanas 2026.
© Getty ImagesEcuador vs. Argentina por las eliminatorias sudamericanas 2026.

Este martes 9 de septiembre se cerrará la jornada de Eliminatorias Sudamericanas, con la última fecha que definirá quién quedará con el boleto al repechaje. Después de meses de partidos intensos y disputas por cada punto, las selecciones buscan asegurar su lugar de cara al Mundial 2026.

Qué partidos se juegan HOY martes 9 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

A las 17:00 hs de la CDMX, dos de los equipos más importantes del continente se medirán en un duelo que servirá tanto para probar jugadores como para mantener el ritmo de cara a lo que se viene. Ecuador recibe a la Selección Argentina.

La Albiceleste llega con la tranquilidad de haberse asegurado el primer puesto de la tabla hace varias jornadas, luego de una sólida victoria por 3-0 ante Venezuela en el Estadio Monumental. Por su parte, la selección dirigida por Sebastián Beccacece viene de un empate 0-0 ante Paraguay en condición de visitante y se ubica cuarta, justo detrás de Brasil y Uruguay.

Un dato importante: Lionel Messi no estará presente en este partido de cierre para Argentina. Tras jugar su último encuentro en suelo argentino, el astro recibió permiso para descansar antes de reincorporarse a su club, el Inter Miami, y enfocarse en lo que viene.

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Alineación de Ecuador para recibir a Argentina

  • Hernán Galíndez
  • Piero Hincapié
  • Joel Ordóñez
  • Jordy Alcívar
  • Willian Pacho
  • Pervis Estupiñán
  • Kendry Páez
  • Pedro Vite
  • Ángelo Preciado
  • Nilson Angulo
  • Enner Valencia

Alineación de Argentina para visitar a Ecuador

  • Emiliano ‘Dibu’ Martínez
  • Nahuel Molina
  • Leonardo Balerdi
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Rodrigo De Paul
  • Leandro Paredes
  • Alexis Mac Allister
  • Nicolás Paz
  • Lautaro Martínez
  • Nicolás González
ramiro canessa
Ramiro Canessa
