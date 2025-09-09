¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Este martes 9 de septiembre se cerrará la jornada de Eliminatorias Sudamericanas, con la última fecha que definirá quién quedará con el boleto al repechaje. Después de meses de partidos intensos y disputas por cada punto, las selecciones buscan asegurar su lugar de cara al Mundial 2026.

A las 17:00 hs de la CDMX, dos de los equipos más importantes del continente se medirán en un duelo que servirá tanto para probar jugadores como para mantener el ritmo de cara a lo que se viene. Ecuador recibe a la Selección Argentina.

La Albiceleste llega con la tranquilidad de haberse asegurado el primer puesto de la tabla hace varias jornadas, luego de una sólida victoria por 3-0 ante Venezuela en el Estadio Monumental. Por su parte, la selección dirigida por Sebastián Beccacece viene de un empate 0-0 ante Paraguay en condición de visitante y se ubica cuarta, justo detrás de Brasil y Uruguay.

Un dato importante: Lionel Messi no estará presente en este partido de cierre para Argentina. Tras jugar su último encuentro en suelo argentino, el astro recibió permiso para descansar antes de reincorporarse a su club, el Inter Miami, y enfocarse en lo que viene.

Alineación de Ecuador para recibir a Argentina

Hernán Galíndez

Piero Hincapié

Joel Ordóñez

Jordy Alcívar

Willian Pacho

Pervis Estupiñán

Kendry Páez

Pedro Vite

Ángelo Preciado

Nilson Angulo

Enner Valencia

Alineación de Argentina para visitar a Ecuador

Emiliano ‘Dibu’ Martínez

Nahuel Molina

Leonardo Balerdi

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Nicolás Paz

Lautaro Martínez

Nicolás González

