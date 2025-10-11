En el marco del amistoso internacional disputado en Estados Unidos por la Fecha FIFA, la Selección Mexicana sufrió una dura y dolorosa goleada por 4-0 ante la Selección Colombiana. El equipo mostró su peor cara y cayó sin atenuantes contra los sudamericanos.

Tras el partido, la afición se expresó en redes sociales, como por ejemplo en ‘X’, ex Twitter. Algunos reaccionaron con resignación: “Nunca hemos sido una selección élite o algo cercano , pero queda claro que esta generación es tristísima … más allá de la localía o el estilo Aguirre de luchar y meter. Aspiramos a muy poco en el mundial“.

Otros fueron más analíticos: “Esta historia ya se contó, ya se sabe el desenlace de la Selección Mexicana en mundiales. Se viene otra vez Javier Aguirre cabizbajo a la defensiva con los medios, parte de la responsabilidad será suya pero también le toca a los jugadores el aceptar que no tienen nivel de juego“.

También Javier Aguirre fue blanco de las críticas: “Por qué siguen confiando en Javier Aguirre, DT que nos ha cagado ya 2 mundiales?“, “Muy tarde, pero tal vez ya se dieron cuenta: Javier Aguirre no tenía porqué llegar a dirigir esta selección“.

Ahora, el equipo tendrá revancha pronto, ya que la semana próxima se enfrentará a la Selección Ecuatoriana. El partido será el próximo martes 14 de octubre desde las 20:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

