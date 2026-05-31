Con Federico Valverde y Brian Rodríguez: Los 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Uruguay anunció este domingo 31 de mayo la lista oficial con los 26 futbolistas que representarán a la Celeste en el Mundial 2026. La selección charrúa debuta el próximo 15 de junio en el torneo frente a Arabia Saudita en el Estadio Hard Rock de Miami.
El equipo de Marcelo Bielsa va a estar liderado por Federico Valverde, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez y Darwin Núñez, entre otros nombres. Una de las principales ausencias es el no llamado a Nahitan Nández, compañero de Julián Quiñones en Al-Qadisiya.
Uruguay comparte el Grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España. En la previa se espera que los charrúas peleen con La Roja por el liderazgo de la zona, pero en un Mundial todo puede pasar. En caso de finalizar segundo, se prevé un posible enfrentamiento con Argentina (si termina 1° de su Grupo) en 16vos de final.
La lista de 26 convocados de Uruguay
Porteros
- Sergio Rochet – Internacional (Brasil)
- Fernando Muslera – Estudiantes de La Plata (Argentina)
- Santiago Mele – Monterrey (México)
Defensas
- Guillermo Varela – Flamengo (Brasil)
- Ronald Araújo – Barcelona (España)
- José María Giménez – Atlético de Madrid (España)
- Santiago Bueno – Vasco da Gama (Brasil)
- Sebastián Cáceres – América (México)
- Mathías Olivera – Napoli (Italia)
- Joaquín Piquerez – Palmeiras (Brasil)
- Matías Viña – Wolverhampton Wanderers (Inglaterra)
Mediocampistas
- Manuel Ugarte – Manchester United (Inglaterra)
- Emiliano Martínez – Palmeiras (Brasil)
- Rodrigo Bentancur – Tottenham Hotspur (Inglaterra)
- Federico Valverde – Real Madrid (España)
- Agustín Canobbio – Fluminense (Brasil)
- Juan Manuel Sanabria – Real Salt Lake (Estados Unidos)
- Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (Brasil)
- Nicolás De la Cruz – Flamengo (Brasil)
- Rodrigo Zalazar – Sporting de Braga (Portugal)
- Facundo Pellistri – Panathinaikos (Grecia)
- Maximiliano Araújo – Sporting de Lisboa (Portugal)
- Brian Rodríguez – América (México)
Delanteros
- Rodrigo Aguirre – Tigres (México)
- Federico Viñas – Real Oviedo (España)
- Darwin Núñez – Al-Hilal (Arabia Saudita)
En síntesis
- Marcelo Bielsa presentó la lista oficial de 26 futbolistas convocados de la Celeste para disputar la Copa del Mundo.
- Federico Valverde, José María Giménez, Rodrigo Bentancur y Brian Rodríguez destacan dentro de la nómina.
- La ausencia más llamativa en el armado del plantel uruguayo fue la del lateral Nahitan Nández, actual jugador del Al-Qadisiya.