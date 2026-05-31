Con Federico Valverde y Brian Rodríguez: Los 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

El equipo de Marcelo Bielsa debuta el próximo 15 de junio contra Arabia Saudita. Uruguay comparte el grupo también con Cabo Verde y España.

Uruguay anunció este domingo 31 de mayo la lista oficial con los 26 futbolistas que representarán a la Celeste en el Mundial 2026. La selección charrúa debuta el próximo 15 de junio en el torneo frente a Arabia Saudita en el Estadio Hard Rock de Miami.

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El equipo de Marcelo Bielsa va a estar liderado por Federico Valverde, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez y Darwin Núñez, entre otros nombres. Una de las principales ausencias es el no llamado a Nahitan Nández, compañero de Julián Quiñones en Al-Qadisiya.

Uruguay comparte el Grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España. En la previa se espera que los charrúas peleen con La Roja por el liderazgo de la zona, pero en un Mundial todo puede pasar. En caso de finalizar segundo, se prevé un posible enfrentamiento con Argentina (si termina 1° de su Grupo) en 16vos de final.

La lista de 26 convocados de Uruguay

Porteros

Sergio Rochet – Internacional (Brasil)

– Internacional (Brasil) Fernando Muslera – Estudiantes de La Plata (Argentina)

– Estudiantes de La Plata (Argentina) Santiago Mele – Monterrey (México)

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Defensas

Guillermo Varela – Flamengo (Brasil)

– Flamengo (Brasil) Ronald Araújo – Barcelona (España)

– Barcelona (España) José María Giménez – Atlético de Madrid (España)

– Atlético de Madrid (España) Santiago Bueno – Vasco da Gama (Brasil)

– Vasco da Gama (Brasil) Sebastián Cáceres – América (México)

– América (México) Mathías Olivera – Napoli (Italia)

– Napoli (Italia) Joaquín Piquerez – Palmeiras (Brasil)

– Palmeiras (Brasil) Matías Viña – Wolverhampton Wanderers (Inglaterra)

Mediocampistas

Manuel Ugarte – Manchester United (Inglaterra)

– Manchester United (Inglaterra) Emiliano Martínez – Palmeiras (Brasil)

– Palmeiras (Brasil) Rodrigo Bentancur – Tottenham Hotspur (Inglaterra)

– Tottenham Hotspur (Inglaterra) Federico Valverde – Real Madrid (España)

– Real Madrid (España) Agustín Canobbio – Fluminense (Brasil)

– Fluminense (Brasil) Juan Manuel Sanabria – Real Salt Lake (Estados Unidos)

– Real Salt Lake (Estados Unidos) Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (Brasil)

– Flamengo (Brasil) Nicolás De la Cruz – Flamengo (Brasil)

– Flamengo (Brasil) Rodrigo Zalazar – Sporting de Braga (Portugal)

– Sporting de Braga (Portugal) Facundo Pellistri – Panathinaikos (Grecia)

– Panathinaikos (Grecia) Maximiliano Araújo – Sporting de Lisboa (Portugal)

– Sporting de Lisboa (Portugal) Brian Rodríguez – América (México)

Delanteros

Rodrigo Aguirre – Tigres (México)

– Tigres (México) Federico Viñas – Real Oviedo (España)

– Real Oviedo (España) Darwin Núñez – Al-Hilal (Arabia Saudita)

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En síntesis