¿Por qué no juegan Mbappé, Bellingham y Valverde en Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga?

El mediocampista uruguayo no disputó el Clásico con Barcelona y no fue incluido en la lista de convocados para el encuentro de este jueves. El caso de Kiki y Jude es diferente.

Real Madrid recibe a Real Oviedo desde las 13:30 hs (centro de México) por la Jornada 36 de LaLiga de España 2025-26. El Merengue se quedó sin chances matemáticas de luchar por el tíutlo luego de caer con Barcelona en el Clásico de la fecha pasada, pero todavía le quedan partidos en el calendario de la temporada.

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El estadio Santiago Bernabéu promete ser una caldera no solo por una nueva campaña sin títulos y por los malos resultados, sino también por las polémicas en las que se ha visto envuelta la plantilla en los últimos días, como la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

El centrocampista francés fue titular frente al Barça y volverá a jugar este jueves, pero Valverde quedó afuera de la lista de convocados de Arbeloa para recibir a Real Oviedo. Asimismo, Kylian Mbappé y Jude Bellingham brillan por su ausencia en el once.

¿Por qué no juega Federico Valverde?

La ausencia de Federico Valverde en Real Madrid vs. Real Oviedo tiene que ver precisamente con una herida de la mencionada pelea que tuvo con Tchouaméni. El uruguayo recibió puntos de sutura justo por encima de la frente por un corte que se hizo tras resbalarse e impactar con una mesa del vestuario.

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Aurélien Tchouaméni se peleó con Federico Valverde en el entrenamiento de Real Madrid (Getty Images)

¿Por qué no juegan Kylian Mbappé y Jude Bellingham?

En el caso de Mbappé y Bellingham, ambos fueron convocados para el encuentro ante Real Oviedo. Sin embargo, Arbeloa paró un equipo alternativo y ambos comenzarán el partido desde el banco de suplentes.

¿Qué partidos le quedan a Real Madrid en la temporada?

Sevilla (V) | Domingo 17 de mayo

| Domingo 17 de mayo Athletic Club (L) | Sábado 23 de mayo