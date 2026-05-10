¿Por qué no juega Federico Valverde en Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

El mediocentro uruguayo no será parte del duelo de los Merengues ante los Blaugranas por la Primera División de España.

En el marco de la Jornada 35 de LaLiga 2025-26, Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el Camp Nou de la ciudad de Barcelona este domingo 10 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en una nueva edición de El Clásico. El local puede ser campeón ante el rival de toda la vida.

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Para este partido, el director técnico Álvaro Arbeloa no contará con un jugador que es una pieza titular. El mediocentro uruguayo Federico Valverde no será parte del compromiso y ni siquiera estará en el banquillo. El jugador sufrió un traumatismo cranoencefálico tras su pelea con Aurélien Tchouaméni y quedará sin actividad por dos semanas.

¿Quién será el reemplazo de Federico Valverde en Real Madrid vs. Barcelona?

Con esta noticia, el mediocentro español Thiago Pitarch se sumaría a la alineación titular y conformaría el mediocampo junto a Eduardo Camavinga y Jude Bellingham. El jugador intentará aprovechar los minutos que tiene para sumar consideración en el equipo de cara a la próxima temporada.

¿Cuál será la alineación de Real Madrid vs. Barcelona sin Federico Valverde?

Sin Federico Valverde, el conjunto blanco formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Blaugranas: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F.Garcia; Pitarch, Camavinga, Bellingham; Diaz, Vinicius Jr y G.García.