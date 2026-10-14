El jugador más determinante de los 'Galos' no será partícipe del choque de ida de la serie copera.

Atlético Mineiro, último subcampeón de la competencia continental, buscará volver a llegar al partido decisivo en esta Copa Sudamericana 2026. Para ello, en las semifinales de esta edición que comenzarán hoy tendrá que eliminar a Montevideo City Torque, la gran revelación. El primer cruce se jugará en tierras brasileñas esta tarde.

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En esta apertura de la serie internacional, habrá un futbolista determinante que no podrá participar del encuentro. El histórico Fred no jugará este duelo de ida de semifinales y es una baja sensible en Atlético Mineiro, que le permitirá respirar al Montevideo City Torque. El ex Manchester United observará el juego desde las gradas sin poder ayudar.

Fred es la máxima figura que tiene Atlético Mineiro y por ello les duele el doble la ausencia del volante: su baja se debe a una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Al principio, cuando comenzó a aquejar molestias en esa zona, se especulaba con un diagnóstico más leve pero finalmente el parte médico confirmó el estado de situación.

Mineiro no tendrá a Fred hoy en la Copa [Foto: Getty]

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Actualmente, Fred ya lleva siete días de rehabilitación luego de haber sufrido aquella lesión en un juego ante Paranaense, perdiéndose en el medio un cruce contra Santos. Hasta ahora, no está descartada su presencia en la revancha en Uruguay ante Montevideo City Torque, pero será cuestión de día a día saber si llega el de Atlético Mineiro.

Para este primer encuentro de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, Eduardo Domínguez eligió a Victor Hugo (22 años) como sustituto de Fred en el once. Surgido en las divisiones inferiores del Flamengo, el juvenil también jugó en Gotzepe y Santos antes de recalar en el cuadro galo, y ahora tiene su gran oportunidad.

El partido Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque se llevará a cabo HOY miércoles 14 de octubre, por el juego de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, programado para las 16.00 horas del Centro de México (19.00 hora Brasil y 19.00 hora Argentina), contará con la transmisión de ESPN 2 y Disney+ Premium.